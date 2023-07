Via libera Bremer: la Juve ha deciso

La Juve sta compiendo una rivoluzione per i difensori, dopo Bonucci può andare via anche Bremer. Il brasiliano è tentato da una grossa offerta

Giorni decisivi per il futuro bianconero, la squadra perderebbe il centrale che ne ha fatto la storia recente e quello designato come il leader del futuro. Una scelta dettata dalla necessità di migliorare i conti economici della società.

Sono giorni caldi in quel di Torino, la temperatura si è alzata proprio grazie al calciomercato. i bianconeri sono in agitazione, i top player sanno che non c’è una permanenza garantita e i top club sanno che possono bussare alla porta con decisione.

Bonucci è stato messo fuori rosa, per Bremer invece c’è da attendere una grande offerta. Anche il brasiliano non è sicurissimo della permanenza alla Juventus, le voci di mercato lo spingono altrove. Una mossa che spiazza Max Allegri e pure i tifosi bianconeri, almeno a questo punto della stagione.

Bremer out, dove giocherà

Il centrale brasiliano, pur con qualche errore, ha globalmente convinto nella sua prima stagione in bianconero. Calciatore rude ma efficace, spesso riesce a essere anche decisivo nelle sue incursioni decisive. Caratteristiche di peso per un elemento che può giocare in uno schieramento a tre, così come a quattro e con il mondiale giocato col Brasile che gli ha permesso di maturare. Fattori importanti, considerati da un’altra squadra pronta a far follie: il Tottenham vuole Bremer dalla Juve, è pronta l’offensiva degli inglesi.

Bremer fu pagato una cinquantina di milioni dodici mesi fa dal Torino e la Juve non vorrebbe fare sconti, anzi. Secondo Football Insider, il Tottenham dovrebbe almeno pareggiare l’offerta se non proprio aumentarla, con il brasiliano si vuole andare a compiere una plusvalenza sicura, il sacrificio dovrà essere ben valutato. Un’altra rivoluzione in difesa arriverebbe, quindi, per il bilancio: perdere due centrali in un colpo solo non sarà una passeggiata.

Su Bonucci ormai le aspettative erano basse, anche dopo l’annuncio dell’addio al calcio nel 2024, mentre su Bremer è stata impostata la difesa del futuro. Insieme a Danilo e Gatti ha retto nella scorsa stagione, difficile per tanti aspetti ma che ha registrato almeno un netto miglioramento per quanto riguarda il reparto arretrato. Bremer per andare via chiederebbe un maxi stipendio al Tottenham da almeno dieci milioni di euro e non sembra così intenzionato a lasciare Torino, una città che ormai gli è entrata nel cuore.