La risposta di Donnarumma a Luis Enrique: sorpresa a Parigi

Arriva una clamorosa sorpresa a Parigi per via della risposta di Donnarumma a Luis Enrique, ecco cosa sta accadendo all’ombra della Tour Eiffel

Questa estate al PSG si stanno verificando numerosi cambiamenti, ma altri ancora potrebbero esserci fino al termine della sessione di calciomercato. Alcune voci hanno come protagonista anche Donnarumma.

Nelle ultime stagioni, il club capitolino si è dimostrato dominatore in Francia, ma per fare il salto di qualità e giustificare gli enormi investimenti della proprietà in questi anni, manca l’affermazione a livello europeo, con il punto più alto raggiunto nella finale del 2020 persa contro il Bayern Monaco.

Per riuscire a colmare questa lacuna, la società si è affidata ad una nuova guida tecnica, ingaggiando come nuovo allenatore Luis Enrique, ma lo spagnolo non avrà il connazionale Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi, il quale andrà all’Inter Miami in MLS.

Riguardo al capitolo acquisti, il PSG ha investito cifre importanti per il centrocampista uruguayano Ugarte, il difensore Lucas Hernandez ed il fantasista coreano Lee, senza dimenticare gli svincolati Skriniar ed Asensio, in attesa di capire la situazione relativa a Mbappé, desideroso di trasferirsi al Real Madrid. In attacco l’obiettivo è ora lo juventino Vlahovic.

Torna Donnarumma! Clamoroso al PSG

Qualora il fuoriclasse transalpino dovesse partire, i parigini andrebbero su un attaccante, ma il capitolo portiere rimarrebbe aperto, con Donnarumma ad attendere novità in tal senso per capire quale potrà essere il suo futuro.

Arrivato due anni fa in questo periodo, dopo il grande Europeo da protagonista ed essersi svincolato dal Milan, l’estremo difensore campano non ha sempre convinto nelle ultime due stagioni. E con il cambio di allenatore potrebbero esserci delle modifiche, in quanto il nuovo tecnico ha manifestato da sempre un gioco voltato a fare possesso, ripartendo dal basso.

Prerogativa importante per questo tipo di gioco è il buon utilizzo dei piedi, ma Donnarumma da questo punto di vista si trova ancora indietro rispetto a numerosi colleghi. Nonostante questo problema, il PSG crede molto nelle qualità del portiere della Nazionale italiana, motivo per il quale ha fatto sapere di trattenerlo per la prossima stagione, ed anche il giocatore ha manifestato a sua volta la volontà di rimanere.

Questo quanto trapelato da fonti vicine a Parigi, l’unico enigma tra i pali per i campioni di Francia è quello di trovargli un vice affidabile, dopo la partenza di un icona come Keylor Navas e quanto accaduto a Sergio Rico con il brutto incidente in cui ha rischiato la vita.