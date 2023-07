Samardzic-Inter, contropartita a sorpresa

Lazar Samardzic è uno dei calciatori più chiacchierati in questa fase di calciomercato. Una sua permanenza ad Udine appare sempre più improbabile.

Uno dei calciatori più ricercato è senza dubio Lazar Samardzic, che può lasciare l’Udinese in questa sessione di mercato. Sul ragazzo, infatti, ci sono diverse big italiane.

Tra queste troviamo ovviamente l’Inter che, nonostante l’acquisto dal Sassuolo di Davide Frattesi, è intenzionata a provarci seriamente.

Il serbo classe 2002 piace tantissimo a Simone Inzaghi, che sta spingendo con la società per provare a portarlo a Milano. La cessione di Onana può portare nelle casse nerazzurri la liquidità necessaria per cercare di portare a termine l’operazione. Oltre a questo, l’Inter pare intenzionata a proporre una contropartita tecnica a sorpresa, per cercare di convincere l’Udinese a lasciar partire il ragazzo.

Inter sempre forte su Samardzic, spunta la contropartita a sorpresa: si lavora con l’Udinese

Lazar Samardzic si è reso protagonista di una buona stagione, che lo ha visto concludere la propria annata con cinque reti realizzate e quattro assist forniti in 39 partite disputate.

Le ottime prestazioni fornite hanno portato diversi club a mettersi sulle sue tracce, Inter su tutti. I nerazzurri, infatti, sembrano intenzionati a fare sul serio, tanto che a breve potrebbero presentare un’offerta concreta che comprende l’aggiunta di una contropartita tecnica. Il calciatore che la dirigenza sta pensando di offrire è il classe 1996 Valentino Lazaro, nella scorsa stagione in prestito al Torino.

L’austriaco è in uscita dal club lombardo, con l’Udinese che apprezza e non poco il profilo. Nonostante questo, però, la dirigenza friulana rifiuterebbe tale proposta, visto che accetterebbe di vendere il calciatore di fronte ad offerte solo cash. Il prezzo fissato è di circa 25 milioni di euro, cifra importante ma che può essere investita per un calciatore con ancora ampi margini di miglioramento.

Sul ragazzo hanno mostrato forte interesse anche Napoli e Lazio, alla ricerca di centrocampisti per rinforzare la zona centrale del campo. Con la cessione di Milinkovic Savic all’Al-Hilal la Lazio ha i fondi per tentare di affondare sul calciatore, ragion per cui l’Inter è intenzionata ad accelerare per cercare di arrivare a dama. L’Udinese aspetta con la speranza di creare un’asta che porti soldi importanti in cassa. L’Inter è pronta a fare sul serio per cercare di regalare un altro grande centrocampista al tecnico piacentino.