Calciomercato, dopo un anno è fatta: Keylor Navas sbarca in Serie A

Seguito a lungo nella scorsa estate dal Napoli, ora sembra fatta per il suo arrivo: la proposta al PSG per Keylor Navas, ormai ci siamo

Un profilo di livello internazionale accumulando tanta esperienza nel corso degli anni. Keylor Navas non vuole appendere al chiodo i propri guanti, ma la sua ambizione è quella di sposare l’ennesimo progetto avvincente della sua carriera. In Serie A sono tante le big pronte a rinforzarsi con un profilo del genere: c’è la proposta da inviare al top club francese.

Novità importanti per i movimenti in entrata e in uscita delle big d’Italia. I maggiori club italiani vorrebbe rinforzarsi in vista della prossima stagione e, soltanto ora, si stanno muovendo per ultimare i colpi di calciomercato da affidare ai rispettivi allenatori. Idee entusiasmanti anche per la questione portieri affidandosi ad esperti del ruolo: così è uscita a galla l’idea Keylor Navas, ad un passo dal Napoli nella scorsa estate. Ecco dove ora potrebbe giocherà.

Calciomercato, rinforzo tra i pali: c’è subito Keylor Navas

Protagonista per tante stagioni al Real Madrid vincendo anche diverse Champions League, è volato in Francia sposando il progetto del PSG. Ora è tornato dal prestito al Nottingham Forrest, ma ora è in attesa di conoscere la sua nuova destinazione dopo tanti anni di massimo livello vissuti in Champions League e nei migliori campionati europei.

Come si conosce da tempo, l’Inter è alla ricerca di nuovi profili interessanti per difendere la porta. Dopo gli addii eccellenti di Handanovic ed Onana, la società nerazzurra vorrebbe così chiudere subito per nuovi colpi tra i pali. Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, è sbucato fuori a sorpresa il nome del portiere costaricano Keylor Navas. L’Inter potrebbe formulare una proposta interessante al Paris Saint-Germain, club proprietario del suo cartellino. Donnarumma sarà confermato come titolare e per Navas non ci sarebbe più spazio.

Un rinforzo importante per l’Inter. Keylor Navas è stato ad un passo dal Napoli nella scorsa estate, ma la società partenopea ha puntato tutto su Meret come titolare venendo ripagata della sua scelta. A gennaio scorso Navas ha lasciato il PSG facendo subito le valigie trasferendosi in prestito al Nottingham Forrest per vivere un’esperienza in Premier League. Nonostante l’età avanzata la dirigenza nerazzurra ci proverà a lungo per chiudere definitivamente l’affare con il suo sbarco in Serie A proprio dopo un anno.