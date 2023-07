Allegri non vuole cederlo: è pronto a restare alla Juve

Allegri sembra molto soddisfatto dalle prestazioni di uno dei giovani elementi della rosa: quasi certamente resterà alla Juve.

Questi primi giorni di lavoro alla Continassa sono stati molto utili a Massimiliano Allegri per cominciare a valutare la tenuta fisica dei suoi uomini. In particolare, il tecnico livornese ha potuto vedere dal vivo anche diversi giovani che sono rientrati dai prestiti dopo aver fatto bene con altre squadre.

Tra questi c’è Hans Nicolussi Caviglia, che proprio Allegri aveva lanciato in prima squadra nel 2018-2019 e che sembrava pronto a una carriera importante viste le sue ottime qualità da centrocampista. Una crescita che però ha subito una brusca frenata a ottobre 2020, quando Nicolussi Caviglia ha riportato la rottura del legamento crociato mentre era in prestito al Parma.

Il ragazzo non si è perso d’animo e si è rimesso in piedi, mostrando di nuovo tutto il suo potenziale con il Sudtirol prima e con la Salernitana poi. Oltre a Nicolussi Caviglia, Allegri sta valutando con attenzione anche altri profili molto interessanti.

I fan lo vogliono alla Juve, Allegri è d’accordo: Rovella resta

Tra questi c’è Koni De Winter, rientrato dal prestito all’Empoli, ma anche Andrea Cambiaso (nell’ultima stagione al Bologna), fino ad arrivare a Nicolò Rovella, che ha convinto tutti nell’ultima annata al Monza. In questo inizio di precampionato il centrocampista di Segrate si sta mettendo molto in luce e le sue doti stanno letteralmente incantando i tifosi juventini.

In un video pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale della Juventus si può infatti vedere l’ex Genoa che palleggia durante l’allenamento alla Continassa. Rovella palleggia prima con i piedi, poi con il ginocchio e infine con la testa, facendo vedere a tutti di avere grandi qualità tecniche. Tanti i commenti dei tifosi che chiedono a Massimiliano Allegri di integrare in prima squadra Rovella e dargli spazio in questa stagione.

I fan bianconeri, infatti, non vogliono che il 21enne venga nuovamente girato in prestito o peggio che venga inserito come contropartita tecnica in qualche trattativa. La tifoseria è convinta che Rovella sia uno dei giovani su cui la Juve debba puntare con maggiore convinzione. Dal canto suo, il 21enne ex Monza sembra intenzionato a convincere Allegri a guadagnarsi un posto nella rosa 2023-2024 di Madama. Il giocatore, sia in Serie A che con l’Under 21, ha già dimostrato di avere non soltanto grandi qualità tecniche, ma anche una maturità che può davvero consentirgli di affrontare al meglio questo importante salto.