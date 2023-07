Vlahovic abbandonato: 70 milioni per il nuovo bomber

Niente da fare per Dusan Vlahovic, letteralmente abbandonato dal club: l’offerta di 70 milioni di euro è per un altro attaccante

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più lontano da Torino. Il centravanti serbo è arrivato nei giorni scorsi alla Continassa per il raduno precampionato, mostrandosi sorridente e anche piuttosto carico per la nuova stagione. Tuttavia, anche Vlahovic sa bene che di fronte a un’offerta congrua (non meno di 70 milioni di euro) la Juventus lo lascerebbe partire senza nemmeno troppi rimpianti.

E dire che un anno e mezzo fa, quando i bianconeri decisero di sborsare la bellezza di 80 milioni di euro (70 più 10 di bonus) per strapparlo alla Fiorentina, in molti erano convinti che Vlahovic sarebbe stato il bomber della Juve per molti anni. Il suo primo approccio con la nuova realtà bianconera è stato buono, con i tifosi che si auguravano un contributo ancora più decisivo nella stagione successiva.

Invece la scorsa annata è stata un vero e proprio incubo per il serbo, che oltre a essere tormentato dagli infortuni ha pagato il gioco troppo spesso difensivo e rinunciatario dei bianconeri. Non è certo un caso se il rapporto tra Vlahovic e Allegri, inizialmente molto buono, pare essersi deteriorato con il passare dei mesi.

Mollano Vlahovic, il serbo spiazzato: ecco su chi punta il club

Per tutti questi motivi la cessione di Vlahovic è molto più di una possibilità. Sul serbo ci sono diversi big club europei, pronti a soddisfare le richieste economiche della Signora. Nei giorni scorsi sembrava molto concreta la pista che portava al PSG, con il club del presidente Al-Khelaifi disposto a spendere tra gli 80 e i 90 milioni per l’attaccante. Nelle ultime ore pare tornato alla carica anche il Bayern Monaco, anche se finora non è giunta nessuna offerta ufficiale alla Juventus.

E per quanto riguarda il Tottenham? Anche gli Spurs nelle scorse settimane avevano fatto capire di essere molto interessati a Vlahovic, anche perché quasi certamente Harry Kane lascerà Londra (su di lui c’è proprio il Bayern Monaco). Eppure nelle ultime ore pare che il Tottenham abbia deciso di virare su un altro bomber, abbandonando la pista Vlahovic.

Come riportato dal sito El Nacional, infatti, gli Spurs hanno messo gli occhi su Randal Kolo Muani, attaccante francese reduce da un’ottima stagione con l’Eintracht Francoforte. Il 24enne ha messo a segno 23 reti in 45 presenze con l’Eintracht in tutte le competizioni e sembra pronto per il salto in una big. Un’operazione comunque non facile, dato che i tedeschi chiedono 60 milioni di euro per il giocatore.