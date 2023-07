Georgina Rodriguez, trasparenze fatali: il selfie è esplosivo

Georgina Rodriguez e una lunga sequela, infinita, di scatti super seducenti: le trasparenze in primo piano non lasciano scampo

E’ stato davvero amore a prima vista, possiamo ben dirlo, tra Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e la Sardegna. La super modella e il fuoriclasse portoghese, insieme ai loro figli, hanno trascorso diversi giorni in Costa Smeralda, vacanze largamente documentate sui social di entrambi.

Vacanze che si sono concluse da poco, dopo qualche settimana. Ma praticamente ogni giorno, nel frattempo, Georgina e CR7 ci hanno portato nel loro fantastico mondo. Protagonista delle loro avventure la barca lussuosa che li ha ospitati in questo periodo, uno yacht di altissimo livello che ha fatto da teatro a moltissime delle foto che i due hanno scattato.

A Cristiano Ronaldo, del resto, l’Italia era rimasta nel cuore per le sue bellezze, nel periodo che aveva vissuto alla Juventus. E la sua dolce metà non poteva certo rimanervi indifferente e infatti si è goduta ogni momento della pausa di relax che ha potuto concedersi dopo un anno molto intenso di lavoro. Adesso, Georgina è tornata con i figli a Madrid, ma sul suo profilo fanno ancora la loro comparsa alcuni scatti inediti delle lunghe giornate di vacanza.

Georgina Rodriguez, altra serie di foto pazzesche in barca con Cristiano Ronaldo: e le curve in primo piano non deludono mai

Nell’ultimo post, una serie di immagini molto suggestive, tra momenti di complicità di Georgina con il suo CR7 e tanti primi piani che ne mettono in evidenza come al solito il fascino sublime. Quello che non può certamente passare inosservato agli oltre 50 milioni di followers su Instagram, ancora una volta in delirio per la sua sensualità prorompente.

In costume, Georgina ha dato il meglio di sé, ma come in questo scatto si è divertita a stuzzicare la fantasia del pubblico con un abitino trasparente che non ha celato ai nostri occhi la clamorosa scollatura. Non è finita qui, perché gli osservatori più attenti non si saranno fatti distrarre del tutto e non avranno potuto non notare la minigonna inguinale nella parte inferiore della fotografia. Il tutto, da’ luogo a una visione presa d’assalto con like e commenti a ripetizione. Georgina è una fuoriclasse esattamente come Cristiano Ronaldo e non perde occasione per rimarcarlo. I capolavori che ci ha regalato in questa estate rimarranno negli annali.