Calciomercato: Bonucci resta in Italia, svelato il nuovo club

A breve Leonardo Bonucci non sarà più ufficialmente un giocatore della Juventus. Può restare in Italia con la decisione suggestiva per il suo futuro

In poco tempo tutto è cambiato nella carriera del centrale della Juventus, che dovrà dire subito addio al club bianconero dopo tanti anni ricchi di successo. Antonio Conte l’ha plasmato per farlo diventare uno dei migliori d’Europa: Pep Guardiola avrebbe fatto carte false per averlo nel pieno della sua carriera.

Ora andrà via con la decisione arrivata negli ultimi giorni da parte della nuova dirigenza bianconera, che ha altri progetti in mente per allestire una rosa competitiva rinforzando il reparto difensivo. L’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa per dare sempre un occhio in più al bilancio dopo anni davvero tragici anche da questo punto di vista. La Juventus è stata chiara in tal senso per porre le basi per il futuro in maniera calma e serena.

Calciomercato, addio Juve: la decisione di Bonucci per l’immediato futuro

In un calcio sempre più movimentato ed intenso, la Juventus ha comunicato la decisione di separarsi da Leonardo Bonucci. Ora il suo futuro è davvero complicato per cercare subito una nuova squadra: una scelta a sorpresa con il centrale bianconero che ha iniziato ad allenarsi anche da solo con un preparatore atletico personale per farsi trovare pronto.

Come svelato dall’edizione di “Tuttosport”, è stata soltanto una scelta per comunicare l’addio a Leonardo Bonucci. Nessun secondo fine, ma già dopo il suo addio nel 2017 per vestire la maglia Milan il rapporto si era deteriorato fino alla separazione che avverrà a breve. Il centrale bianconero avrebbe voluto dimostrare ancora tutto il suo valore, ma sembra essere arrivata la fine della sua storia d’amore in maniera definitiva. Bonucci sperava di restare fino alla scadenza del suo contratto, ma le cose sono cambiate in modo repentino per voltare definitivamente pagina.

Ora il suo futuro è sempre molto ingarbugliato. In Serie A c’è la Lazio in pole con Maurizio Sarri che lo accogliere subito in biancoceleste, mentre anche Andrea Pirlo l’ha chiamato più volte in Serie B per vestire la maglia della Sampdoria. Finora non è arrivata la sua decisione definitiva, ma sicuramente non farà parte della tournee negli Usa in cui sarà impegnata la compagine bianconera. Ora l’ufficialità che potrebbe arrivare proprio a sorpresa: c’è bisogno di qualche giorno per fargli tornare il sorriso. La leadership di certo non gli è mai mancata.