Verstappen perde la testa: è stato squalificato

Da non crederci: il dominatore del Mondiale di Formula 1 perde la testa e si fa squalificare. Ecco cosa è successo

Max Verstappen sta dominando il Mondiale di Formula 1. Con uno score di 8 trionfi su 10 Gran Premi (e la piazza d’onore, alle spalle del compagno di box, Sergio Perez, negli altri due) il driver della Red Bull ha annichilito gli avversari.

Il due volte campione del mondo, che ha superato per numero di vittorie una leggenda dell’automobilismo come Ayrton Senna, dunque, si avvia a grandi passi a fare il tris iridato.

Al momento, infatti, non è neanche immaginabile che la concorrenza, in primis la Mercedes e la Ferrari, possa anche soltanto impensierire l’olandese della Red Bull. Un dominio assoluto che ha come spiacevole conseguenza la perdita di appeal del Mondiale di Formula 1.

Del resto, anche Verstappen sembra annoiarsi in pista per la facilità con cui puntualmente mette in fila i suoi avversari.

E, infatti, per provare il brivido della battaglia ruota a ruota il leader iridato ha deciso di partecipare a una gara online, il Gran Premio di Spa-Francorchamps dove la Formula 1 farà tappa nel weekend del 28-30 luglio. Tuttavia, la sua voglia di vincere gli ha giocato un brutto scherzo.

Verstappen in una gara virtuale sperona un avversario: squalificato

Dunque, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, nell’unico weekend del mese di luglio libero da Gran Premi, quello dal 15 al 17, se ne è andato a Ibiza mentre Charles Leclerc e Pierre Gasly sono stati avvistati a Wimbledon.

Invece Max Verstappen ne ha approfittato per cimentarsi in una gara virtuale ma il risultato finale non è stato in linea con le straordinarie performance in pista cui ha abituato l’olandese della Red Bull: l’attuale leader iridato della Formula 1 è stato squalificato!

Ma cosa è successo nel Gran Premio virtuale di Spa? Quando mancava un’ora e cinquanta minuti alla bandiera a scacchi, il leader iridato era quinto, con la concreta possibilità di scalare le posizioni.

Tuttavia, Sven Haas, che lo seguiva, va lungo in curva centrandolo in pieno e facendolo scivolare all’ottavo posto. Un affronto per il leader iridato che, accecato dalla rabbia e desideroso di vendicarsi, schiaccia a tavoletta il pedale dell’acceleratore per raggiungere l’avversario e dopo averlo ripreso, tagliando una chicane, lo prende in pieno eliminandolo dalla gara.

Non ci sono dubbi. I replay inchiodano l’olandese alle sue responsabilità. L’incidente è premeditato, pertanto la direzione di gara non può che squalificarlo. Insomma, Max Verstappen è davvero insaziabile, vuole sempre vincere, anche quando è impegnato in una gara virtuale.