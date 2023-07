Samantha De Grenet rimane in accappatoio, fan in estasi

La bella showgirl Samantha De Grenet continua a stupire sempre di più. L’ultimo scatto postato sui social, infatti, ha catturato l’attenzione di tutti

Samantha De Grenet si mostra in uno stato di forma smagliante, lasciando a bocca aperta tutto il pubblico che la segue con grande costanza. Il suo profilo Instagram, oggi, conta più di mezzo milione di follower.

La sua carriera parte nel lontano 1987, quando prende parte come modella a tutte le edizioni di “Donna sotto le stelle”. Nel 1993 arriva il successo nel mondo televisivo, grazie alla trasmissione di Italia 1 “Modapolis”. Di recenti ha partecipato a diversi reality show quali “L’isola dei famosi”, “Grande Fratello VIP” e “La Talpa”. Oltre alle partecipazioni televisive, nel 2012 ha scritto e pubblicato anche un proprio libro dal titolo “Adesso parlo io, parola ai bambini”.

Sentimentalmente si è sposata una seconda volta con l’ingegnere Luca Barbato, con la quale ha un figlio di nome Brando nato nel 2005. Il pubblico continua a seguirla con grande costanza sui social, grazie ai contenuti che posta quotidianamente. A tal proposito, l’ultimo scatto ha messo in risalto tutta la sua sensualità.

Samantha De Grenet è da favola, social in tilt: fan senza fiato

Samantha De Grenet attira sempre molta attenzione sul noto social network. Gli scatti pubblicati mettono in risalto tutta la sua bellezza, con l’ultimo che, ovviamente, non poteva essere da meno.

Nella foto in questione possiamo ammirarla seduta sul letto, con indosso un accappatoio bianco che rende lo scatto piccante e provocante. Lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti, con i fan che ovviamente hanno mostrato tutto il proprio gradimento. “Sei di una bellezza da sogne” e “sei la Dea dell’amore e della gentilezza”, sono solo alcuni degli apprezzamenti che i follower più assidui gli hanno riservato sotto lo scatto in questione.

Commenti per lo più positivi per la bella Samantha che, nonostante l’età che avanza, dimostra di essere in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Una delle cose più apprezzate dai fan sono i contenuti di vita privata pubblicati dalla bella romana, che non si limita ad usare il social per i soli scopi lavorativi. In diversi contenuti, infatti, possiamo vederla al mare oppure in piscina, a testimonianza di quanto abbia piacere nel condividere i momenti privati con i propri fan. Samantha continuerà a stupire ancora, con i follower già in attesa di un nuovo provocante scatto.