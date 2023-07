Barcellona-Juventus, clamoroso non si gioca: svelato il motivo

C’era tanta attesa per il debutto della Juventus nella tournee in USA: i bianconeri non scenderanno in campo, partita sospesa: il motivo è assurdo

La Juventus vuole tornare a brillare di luce propria dopo una stagione completamente da dimenticare. La compagine bianconera sta lavorando duramente fin dai primi giorni: ora Vlahovic e compagni sono impegnati nella tournee negli Stati Uniti per sfidare le altre big d’Europa. L’annuncio è clamoroso: la sfida amichevole con il Barcellona non si giocherà.

Allegri intende partire subito partire a mille in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei bianconeri è quello di volare subito nelle prime posizioni di classifica senza perdere già terreno. Il neo-ds Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro insieme a Manna per allestire una rosa super competitiva, ma attenzione anche a diverse cessioni eccellenti. In bilico sempre Dusan Vlahovic con l’attaccante serbo sempre nel mirino delle big d’Europa, come Bayern Monaco, Psg e Real Madrid. Anche Carlo Ancelotti lo avrebbe subito chiamato per sostituire alla grande Karim Benzema, che ha lasciato l’Europa per volare in Arabia Saudita. Ora l’avviso ufficiale pubblicato sui canali ufficiali del club spagnolo, ma cos’è successo nello specifico? Scopriamolo subito.

Barcellona-Juventus, ufficiale non si gioca: partita amichevole sospesa

Un annuncio inaspettato a poche ore dalla sfida tra Juventus e Barcellona: tutto è saltato per un motivo assurdo. Ora è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club blaugrana che ha specificato tutto quello che è successo in maniera dettagliata.

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa con l’amichevole tra Barcellona e Juventus che è stata sospesa. Non si gioca, ora è ufficiale: tanti calciatori spagnoli sono stati dalla gastroenterite e così il club spagnolo ha comunicato la decisione. La sfida si sarebbe dovuta giocare in California tra sabato e domenica notte ore italiane: ora i tifosi bianconeri dovranno così posticipare la visione della loro squadra del cuore dopo diverse settimane di assoluto relax.

Ecco il comunicato ufficiale: “FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale”.

Massimiliano Allegri è tornato a lavorare sul 3-5-2 con Chiesa predisposto più vicino alla porta nel ruolo di seconda punta. Nel ruolo di prima punta sono presenti al momento Milik, Kean e Vlahovic, ma l’attaccante serbo potrebbe fare le valigie per sposare un altro progetto entusiasmante.