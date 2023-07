Calciomercato, follie in Premier League: superati i 115 milioni

Nonostante il calciomercato sia ufficialmente iniziato da meno di un mese, come era prevedibile anche in questa prima fase la Premier League è stata tra le assolute protagoniste

I club del campionato inglese, oltre ad aver fatto registrare numerose vendite spesso in direzione Saudi Pro League, hanno ufficializzato diversi colpi multimilionari: il più costoso sfonda la cifra folle di 115 milioni di euro.

Gli introiti derivanti dai diritti tv permettono, anche ai club non di primissima fascia, di poter condurre operazioni molto onerose.

Nella classifica dei 10 colpi più cari registrati in questa finestra di mercato sorprende l’assenza del club che cannibalizzato la passata stagione: il Manchester City di Pep Guardiola che al momento ha in Mateo Kovacic l’acquisto più oneroso di questa sessione, ben lontano dalla top ten di questa speciale classifica.

Spese folli in Premier: i 10 colpi più onerosi fino ad ora

Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi, questa finestra di mercato sta confermando ancora una volta lo strapotere economico della Premier League. I club inglesi, infatti, da diversi anni hanno alzato l’asticella e, grazie all’ingresso di proprietari facoltosissimi e alla redistribuzione degli introiti, quasi tutti i club possono permettersi almeno un colpo da novanta.

Ad aprire la top ten dei 10 acquisti più onerosi ufficializzati in Premier League, condotta con i dati raccolti da trasfermarkt.it, c’è un campione del mondo.

Si tratta di Alexis Mac Allister, passato dal Brighton al Liverpool per 42 milioni di euro. Subito sopra l’argentino, in nona posizione, si trova James Maddison che ha deciso di lasciare il retrocesso Leicester per accasarsi al Tottenham a fronte di 46,3 milioni.

Ottavo posto a sorpresa per il Wolverhampton che ha versato 50 milioni all’Atletico Madrid per assicurarsi Matheus Cunha. Un gradino più in alto troviamo una recente conoscenza della Serie A: si tratta di André Onana, nuovo portiere del Manchester United per 52,5 milioni.

Al sesto posto c’è un acquisto condotto e concluso nel corso dell’ultima stagione ma ufficiale dal 1 luglio 2023: il passaggio di Nkunku dal RB Lipsia al Chelsea. Al quinto posto tra i giocatori più costosi c’è uno dei calciatori italiani più pagati di sempre. Ovvero Sandro Tonali, passato dal Milan al Newcastle per 64 milioni di euro. Poco sopra il centrocampista italiano ancora un colpo del Manchester United che ha prelevato Mason Mount dal Chelsea per 64,2 milioni. Ad aprire il podio dei calciatori più pagati in Premier League c’è un calciatore passato leggermente sottotraccia, ma che potrebbe cambiare gli equilibri con il proprio talento: Dominik Szoboszlai acquistato dal Liverpool per 70 milioni.

Sorprendentemente i primi due gradini del podio sono occupati dallo stesso club che con un doppio colpo parecchio oneroso vuole provare a conquistare il titolo in Premier. Parliamo dell’Arsenal di Mikel Arteta che, rispettivamente a 75 e 116,6 milioni, ha acquistato Kai Havertz dal Chelsea e Declan Rice dal West Ham.