Assalto giallorosso: la Juve piazza l’esubero

L’assalto giallorosso è andato a buon fine, la Juventus piazza l’esubero. Ecco tutti i dettagli della clamorosa operazione di mercato

La cura del ‘dottor’ Cristiano Giuntoli sta già dando i suoi primi frutti.

Al nuovo Football Director del club bianconero è stato affidato il mandato di ridurre il monte ingaggi e soprattutto di piazzare quei calciatori che non rientrano più nei piani societari.

Insomma, la ricostruzione juventina dalle macerie della scorsa stagione passa innanzitutto dall’addio agli esuberi che non incidono sul rettangolo verde ma che pesano sul disastrato bilancio bianconero.

D’altra parte, l’ex Direttore sportivo del Napoli lo ha detto a chiare lettere nel corso della conferenza stampa per la sua presentazione: “Il mercato in entrata è finito. Dobbiamo razionalizzare la rosa, abbiamo tanti calciatori, puntiamo alle uscite“.

La Juve piazza l’esubero: Zakaria nel mirino del Lens

Detto fatto. Da pochi giorni Cristiano Giuntoli è al comando delle operazioni di mercato della Juventus e già potrebbe scaricare uno degli esuberi… Ai rivali giallorossi. Proprio così.

Secondo quanto twittato da Ignazio Genuardi, il Lens, club della Ligue 1 che al termine della scorsa stagione ha staccato il pass per la Champions League e i cui colori sociali sono appunto il giallo e il rosso, è pronto a fiondarsi su Denis Zakaria.

La Juventus fatica a trovare l’accordo con il West Ham, giustiziere della Fiorentina nell’ultima finale di Conference League, per il prestito del centrocampista svizzero di origini congolesi-sudsudanesi.

Ebbene, i francesi potrebbero inserirsi nella trattativa offrendosi di acquistare a titolo definitivo il centrocampista ex dei blues di Londra.

Dunque, a breve due esuberi potrebbero lasciare la Continassa. Infatti, il centrocampista brasiliano Arthur è davvero a un passo dall’accasarsi alla Fiorentina.

In tal senso, l’ultimo indizio è arrivato direttamente dai canali social della società toscana: una bandiera brasiliana su uno sfondo viola. Insomma, l’affare è in dirittura d’arrivo.

Comunque, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche del Football Director bianconero, la Juventus, seppure a fari spenti, lavora anche sul fronte del mercato in entrata.

Infatti, il Direttore tecnico Cristiano Giuntoli, il Direttore sportivo Giovanni Manna e Massimiliano Allegri hanno individuato da tempo in Franck Kessiè il rinforzo ideale per la mediana. Proseguono, quindi, i contatti con il Barcellona, con i cui colori l’ex rossonero si è laureato campione di Spagna, che vorrebbe cedere Kessié a titolo definitivo.

Giuntoli e soci, invece, prediligono la formula del prestito. Tuttavia, la conditio sine qua non per assicurarsi le prestazioni sportive del ‘Presidente’ è che i bianconeri riescano a piazzare gli esuberi Arthur, Zakaria e McKennie per il quale hanno chiesto informazioni club turchi e della Premier League.