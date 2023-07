Calciomercato Juventus, maxi-affare: la carta vincente di Giuntoli

La Juventus vuole azzerrare i conti col passato per realizzare acquisti funzionali al progetto tattico di Allegri: maxi-affare in vista, la pazza idea di Giuntoli

Valorizzare i giovani sarà la prerogativa della Juventus da qui ai prossimi anni. Difficilmente arriveranno nomi conclamati come avveniva in passato: i giovani potranno essere la spinta decisiva per puntellare la rosa di Allegri. L’allenatore livornese ha respinto proposte allettanti in Arabia Saudita per continuare il suo percorso alla guida della compagine bianconera.

La musica è cambiata in casa Juventus. Con l’arrivo del neo ds Cristiano Giuntoli subito si sono chiarite alcune posizioni. Così l’ex Napoli in coppia con Giovanni Manna cercherà di regalare a Massimiliano Allegri innesti di qualità assoluta andando a rinforzare soprattutto i rinforzi dalla panchina dell’allenatore livornese. Un cambio rivoluzionario proiettandosi già alla prossima stagione per non ripetere gli errori del passato.

Calciomercato Juventus, assalto totale: Giuntoli studia la strategia perfetta

Il neo direttore sportivo sta fiutando l’affare per puntellare la rosa a disposizione di Allegri. Un maxi-affare con la carta vincente da giocarsi già subito. La Juventus non vuole farsi trovare impreparata sfruttando così il vento favorevole già entro fine luglio per completare il prima possibile la rosa.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe pensando ad un colpo decisivo per rinforzare le corsie esterne di Massimiliano Allegri. Emil Holm, in forza allo Spezia, è l’indiziato numero a vestire la maglia bianconero visto che è stato monitorato a lungo dalla dirigenza torinese. Il laterale svedese, classe 2000, potrebbe così sbarcare a Torino già nei prossimi giorni. Giuntoli sta studiando il piano perfetto per arrivare ad Holm, che ha una valutazione intorno ai 13-15 milioni di euro.

Serve un po’ di tempo per sferrare l’assalto decisivo con il possibile inserito del giovanissimo difensore, Dean Huijsen, che si sta mettendo in luce in questo ritiro con Allegri e volerà negli Usa per la tournee dei bianconeri. Alvini sarebbe entusiasta di avere a disposizione il classe 2005 per andare a rinforzare il reparto difensivo. Un maxi-affare decisivo per accontentare tutte le parti coinvolti: il giovane difensore olandese ha giocato con la Next Gen nell’ultima stagione mettendosi in mostra anche gol da urlo. Il suo futuro è roseo, ma ora c’è bisogno di una piazza che lo possa valorizzare anche in Serie B.