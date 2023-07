Federica Nargi spaziale in bikini: nessuno bada alla pochette

È l’estate di Federica Nargi, l’ex velina è ormai tra le vip più cercate sul web e anche negli ultimi scatti fa il pieno di like

Si mostra in formissima la compagna dell’ex bomber Alessandro Matri, è una delle donne dello spettacolo italiano più ambite sui social e con foto che entusiasmano sempre più i tanti followers.

Una stagione d’oro da sfruttare al meglio: Federica Nargi è sempre più virale sul web, dà gioia ai fan caricando spesso e volentieri foto davvero mozzafiato. E anche nelle ultime ore non si è fatta pregare, proprio perché mostra un fisico stratosferico, a dimostrazione anche del duro lavoro invernale.

Tante ore di allenamento, un po’ di sacrifici a tavola ma anche la predisposizione di madre natura, un mix esplosivo per la Nargi, che si mostra in spiaggia con un costume che ne mette in risalto la sua silhouette.

Nargi in spiaggia, spettacolo rovente

Nelle ultime foto caricate sui social arrivano direttamente dalla spiaggia di Formentera in Spagna. La Nargi è andata in spiaggia con una borsa da pubblicizzare… Ma è sembrato davvero un accessorio fine a se stesso.

In pochi si sono accorti dell’accessorio, anche il pubblico femminile si è concentrato sullo straordinario momento di forma dell’ex velina. Un caso di pubblicità… Che funziona al contrario, il brand migliore rimane la bellezza mostrata in spiaggia. Federica Nargi in costume conquista sempre più fan, è un fisico da urlo il suo.

Occhiali da sole, costume nero e senza un filo di grasso, Federica Nargi sbanca nelle attese dei social, è una delle foto diventate subito virali. Anche i commenti non mancano di esaltarne la forma, partendo dall’attrice Debora Villa che le rinfaccia scherzosamente di non temere la prova costume. Così come quelli di Fulvia Fognini, sorella del tennista, a chiedere se comprando questa borsa siano previsti in omaggio anche gli addominali dell’ex velina.

Clima gioviale e di festa sui social, la Nargi appassiona ma ironizza anche con i fan, famosi e meno famosi. Una spontaneità che la rende sempre speciale agli occhi dei suoi followers, diventati ormai un vero e proprio stato con 4,2 milioni di fan. Il numero cresce sempre più in estate, coinvolge anche la sorella Claudia (diventata quasi al pari di Federica come influencer) e rilancia le ambizioni televisive della stessa ex velina, pronta per tornare a condurre qualche programma nella prossima stagione.