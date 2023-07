Juve, il centravanti lo porta Weah: la situazione

La Juventus è caccia di un nuovo centravanti che possa prendere il posto di Vlahovic e potrebbe acquistarlo con l’aiuto di Weah

La Juventus, dopo alcuni giorni di allenamento alla Continassa, è partita per la tournée negli Stati Uniti dove farà tappa a San Francisco, Los Angeles e Orlando per disputare alcune amichevoli di lusso contro Barcellona, Real Madrid e Milan.

Nell’elenco dei convocati figura anche Dusan Vlahovic che, nonostante le tante voci di mercato, è partito con la squadra in attesa di capire quelle che saranno le intenzioni del Paris Saint-Germain. Il ds bianconero Giuntoli è stato chiaro in conferenza stampa, affermando come il serbo partirà solo per offerte indecenti ed il club parigino sta valutando se offrire o meno 90 milioni di euro per lui.

Una decisione non facile da prendere in pochi giorni e così Vlahovic è partito con il resto della squadra, ma la Juventus è cosciente di dover fare una cessione eccellente e che il sacrificato possa essere proprio l’attaccante serbo. I bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e Giuntoli sta già valutando diversi profili che possano sostituire Vlahovic.

Nella lista del ds bianconero figurano Morata, giocatore che conosce molto bene Torino, Okafor, Balogun e Scamacca, ma il preferito della dirigenza e soprattutto di Giuntoli – al di là di Lukaku – è Jonathan David del Lille.

Talento classe 2000, David ha illuminato in Ligue 1 nella passata stagione ed il Lille lo valuta almeno 40 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe investire grazie alla cessione di Vlahovic. Inoltre, i bianconeri potrebbero riuscire a convincere il canadese con l’aiuto di un giocatore della propria rosa, ovvero Timothy Weah che lo conosce molto bene avendoci giocato insieme.

Nella giornata di giovedì, la Juventus ha presentato ufficialmente alla stampa e ai suoi tifosi Timothy Weah, il primo e finora unico acquisto dei bianconeri. Lo statunitense ha toccato diversi temi nel corso della conferenza stampa, ma ciò che più ha attirato l’attenzione sono state le sue parole sull’ex compagno al Lille e suo miglior amico Jonathan David.

Juventus, Weah ti porta David: il canadese strizza l’occhio ai bianconeri

L’attaccante canadese piace molto ai bianconeri e, secondo quanto affermato da Weah, lo stesso giocatore sarebbe interessato ad un trasferimento a Torino. Weah ha rivelato come David gli abbia fatto delle domande sull’ambiente bianconero e lui gli ha fatto sapere che se dovesse decidere di sbarcare a Torino dovrà lavorare molto.

Parole importanti quelle di Weah che confermano come David sarebbe disposto a trasferirsi alla Juventus che, però, deve prima risolvere la questione Vlahovic. I bianconeri non possono permettersi di spendere 40 milioni di euro per un giocatore che potrebbe non essere titolare e va prima capito quale sarà il futuro dell’attaccante serbo.

Se l’ex giocatore della Fiorentina sarà ceduto, la Juventus farà quasi sicuramente all-in su David mettendo sul piatto la cifra richiesta dal Lille, mentre in caso contrario non toccherà il reparto offensivo. Intanto, però, l’apprezzamento di David è arrivato eccome ed è chiaro che ciò mette i bianconeri in una posizione di vantaggio in un’eventuale trattativa con il club francese.