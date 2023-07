Doppio affare spettacolare: Paredes e Wijnaldum insieme

Prendere due calciatori di esperienza ed internazionali come Leandro Paredes e Georgino Wijnaldum si può. Ecco tutti i dettagli

Sono appena rientrati entrambi dalla loro esperienza italiana, Leandro Paredes e Georgino Wijnaldum. Ora resta da capire se saranno due enormi rimpianti oppure no. In tal caso avrebbero fatto bene la Juventus e la Roma a non puntare di nuovo su di loro, visti anche gli onerosi ingaggi.

Paredes e Wijnaldum potrebbero giocare insieme il prossimo anno. Il regista argentino e la mezz’ala olandese avrebbero ispirato lo stesso allenatore che ora vorrebbe averli con sé. Sì, tutti e due… Entrambi infatti non rientrano nei progetti del Paris Saint-Germain targato Luis Enrique, e questo significherà che molto probabilmente i parigini non chiederanno cifre esorbitanti per i rispettivi cartellini.

Calciomercato, doppio affare da urlo: Wijnaldum con Paredes

Secondo le indiscrezioni di ‘elgoldigital.com’, sarebbe Diego Pablo Simeone a chiedere alla sua società uno sforzo per Paredes e Wijnaldum.

L’Atletico Madrid potrebbe quindi attingere dalla rosa del PSG, reparto esuberi, per rinforzare la propria rosa. È nell’interesse anche dei due giocatori trovare presto un accordo con altre società.

Ancora un dato per convincere la proprietà dei Colchoneros, sia l’argentino che l’olandese hanno il contratto in scadenza a giugno 2024. Un altro motivo quindi per pensare che il Paris non spari sicuramente alto per loro due.

Al momento il valore di mercato del centrocampista ex Roma è di 8 milioni di euro, mentre per il calciatore appena uscito dalla Juve è di 12.

L’Atletico potrebbe quindi sperare di convincere il PSG e cedere i due calciatori dalla caratura internazionale con ìsoli’ 20 milioni.

Da ribadire che entrambi non hanno però reso come si sperava nelle ultime due stagioni. Paredes è tornato in Italia dopo aver giocato anche con la Roma, ma non è stato sempre uno dei titolari scelti da Max Allegri. Alla fine ha collezionato 35 presenze in tutto tra campionato e coppe.

Wijnaldum è riuscito a farsi vedere ancora meno. 14 presenze in campionato e 9 in Europa League. Ciò non toglie, però, che entrambi potrebbero riscattarsi trovando un contratto nuovo altrove. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, di certo sia Paredes che Wijnaldum diranno addio al PSG. Luis Enrique non vuole vederli nemmeno in cartolina, idem il Direttore sportivo Campos, per questo alla fine dei giochi ci sarà il loro addio. A cifre, lato cartellino, contenute.