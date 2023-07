Morata: offerta faraonica, la situazione

Ogni giorno che passa il futuro di Alvaro Morata sembra essere sempre più lontano dall’Atletico Madrid. Sull’attaccante spagnolo ci sono le big di Serie A

Alvaro Morata può nuovamente lasciare l’Atletico Madrid durante questa sessione estiva di calciomercato. Sul classe 1992, infatti, hanno messo gli occhi diversi top club. Italiani soprattutto.

Su tutti troviamo Inter, Juventus e Roma, intenzionate a rinforzare il reparto avanzato. Dopo aver perso Lukaku e Dzeko, i nerazzurri hanno portato a Milano Marcus Thuram, giocatore che si è messo in grande mostra durante la permanenza in Germania.

L’attaccante francese, però, non basta, visto che la dirigenza è intenzionata a regalare a Simone Inzaghi un nuovo attaccante. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro con l’entourage dello spagnolo, con l’accordo di massima sul contratto che è stato trovato. Manca quello più importante, ovvero con l’Atletico, che chiede il pagamento della clausola da 20 milioni per lasciarlo andare. L’Inter al momento si è spinta . verbalmente – fino a 15 milioni. Vedremo se ci sarà un rilancio.

Chi chiede a gran voce l’acquisto di Morata è Mourinho, che lo ha individuato come l’attaccante perfetto per la sua Roma.

Le difficoltà economiche del club, però, non permettono al momento la chiusura dell’operazione, nonostante il gradimento da parte del classe 1992.

Poi c’è la Juventus, con Allegri che lo riaccoglierebbe più che volentieri. È però dietro rispetto a Inter e Roma. A mettere in apprensione le grandi del nostro campionato è come sempre l’Arabia Saudita, pronta a ricoprire d’oro il calciatore. A tal proposito, a parlare è un dirigente del club saudita interessato.

Non solo l’Italia, l’Arabia Saudita piomba su Morata: “Speriamo di chiudere presto”

Alvaro Morata è finito prepotentemente nel mirino di un club arabo. A mettere grande apprensione a Roma, Inter e Juventus è l’Al-Shabab, che è intenzionato a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del classe 1992.

A dare conferma di questo è il dirigente principe del club saudita, Abdulraman Bin Turki Bin Abdulaziz il quale, in un’intervista rilasciata alla rivista Arriyadiyah, ha dichiarato che di aver “presentato un’offerta per Morata e speriamo di poter chiudere presto la trattativa”.

Si tratta di una doccia gelata per i nostri top club nostrani, che rischiano seriamente di veder sfumare uno dei principali obiettivi per l’attacco. La palla ora passa ad Alvaro Morata, chiamato a resistere alla faraonica offerta pervenuta dall’Al-Shabab. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.