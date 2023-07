Sabrina Salerno bollente in spiaggia: forme esplosive

Sabrina Salerno ha mandato ancora una volta in tilt i suoi fan. Le immagini parlano da sole, tutti sono rimasti davvero senza parole

Bella, intrigante ma anche prepotente nel modo di diffondere la sua bellezza attraverso i social e non solo. Sabrina Salerno ancora oggi rappresenta un’icona sex symbol di assoluto spessore.

Tutto merito di Madre Natura, direbbe qualcuno, ma la verità è che la showgirl ligure nel corso del tempo ha saputo sfruttare al massimo tutti i mezzi possibili che le hanno poi consentito di ritagliarsi uno spazio importante anche sui social. Si, perchè quella di Sabrina è una carriera cominciata ormai diversi decenni fa.

Dalla musica alle passerelle, un mix vincente che ha convinto tutti ed ha trascinato questa donna classe ’68 al centro dell’attenzione mediatica. E cosi i primi brani, quelle canzoni che sono diventate iconiche e che hanno fatto ballare generazioni.

Dall’intramontabile ‘Boys‘ nel 1987 a ‘My Chico’ l’anno successivo, arrivando poi ad altri pezzi più recenti ma comunque popolari. Poi le collaborazioni, come quella con Samatha Fox per il brano ‘Call me’, anche in questo caso diventato un vero e proprio cult.

Insomma, al tempo Claudio Cecchetto ci ha davvero visto giusto ed ancora oggi i fan della Salerno lo ringraziano per aver scoperto e forgiato un talento ma anche una donna dalla bellezza esplosiva ed a quanto pare restia a fermarsi.

Sabrina Salerno, ancora una volta le immagini mandano tutti in tilt

Si, perchè Sabrina in questi anni ha mantenuto alta l’attenzione su di sé. Il merito, senza dubbio, è stato il grande lavoro fatto sui social, mezzo diventato fondamentale soprattutto per restare in stretto contatto con i propri fan. E cosi la bella showgirl 55enne non ha mai abbandonato la scena, restando sempre a vista. Ad oggi sono ben 1.3 milioni i follower su Instagram della Salerno. Numeri improntanti, soprattutto per una donna che ha cominciato ormai quasi 40 anni fa la sua carriera.

Spesso Sabrina ha pubblicato foto e video che mandano i suoi fan in visibilio. Nelle scorse ore proprio lei ha pubblicato un video che la ritrae in spiaggia, con un costume bianco e delle forme che ancora una volta hanno lasciato tutti senza parole. Tantissimi i commenti ed i like, come spesso succede per i contenuti pubblicati dalla stessa Sabrina su Instagram.

La bella showgirl si trova(trovava?) in Spagna, come testimoniato dalla diverse stories pubblicate proprio attraverso il suo profilo Instagram. Un’estate rovente che Sabrina si sta godendo con la solita energia che da sempre la contraddistingue.