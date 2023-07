Milan scatenato: altro colpo in arrivo

Il Milan continua ad accelerare, il mercato rossonero decolla: l’affare è in chiusura, adesso Pioli può davvero esultare

Sta cambiando tutto, o quasi, in quel di Milanello. Sembra ormai lontanissima l’ultima stagione, chiusa con il sudatissimo quarto posto in Serie A che permetterà al Milan di Stefano Pioli di prendere parte alla prossima fase a gironi della Champions League.

L’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic ed i licenziamenti di Maldini e Massara hanno dato il via a quella che, per volontà di Gerry Cardinale, è una vera e propria rivoluzione che negli ambienti rossoneri non si vedeva da anni.

In particolar modo la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano sta mutando decisamente forma. E se l’addio di Sandro Tonali per oltre 70 milioni di euro ha lasciato interdetti molti dei tifosi del Milan, la nuova dirigenza di via Aldo Rossi ha lavorato senza sosta per garantire a Pioli il gruppo quasi al completo per la tournèe negli Stati Uniti.

A rimpiazzare l’ex centrocampista del Brescia sarà Ruben Loftus-Cheek mentre Marco Sportiello ha preso il posto di Tatarusanu come vice Maignan. Il Milan si è poi regalato, a zero, anche l’argentino Luka Romero. Non ha certo bisogno di presentazioni Christian Pulisic, simbolo del calcio a stelle e strisce richiesto a gran voce da Cardinale.

L’emergenza in mediana ha spinto poi Pioli ad esercitare un forte pressing per l’arrivo di uno dei talenti del calcio olandese: Tijjani Reijnders, che ha lasciato l’AZ Alkmaar per vestire la maglia rossonera.

Milan da applausi: ecco il settimo acquisto

Cinque colpi a cui nelle prossime ore si aggiungerà quello del tanto decantato bomber: Furlani ha scelto Noah Okafor, prodigio del Salisburgo. Un segnale importante per Giroud ma anche per un’altra stella pronta a vestire la maglia del ‘Diavolo’. Perchè adesso la priorità del club di via Aldo Rossi è solo una: la firma di un’ala destra dal sicuro rendimento.

E dei tanti nomi, uno non ha mai lasciato i pensieri di Stefano Pioli che settimana prossima sarà accontentato. Si tratta di Samuel Chukwueze, attaccante del Villarreal che per lungo tempo è stato il preferito di Stefano Pioli. L’esterno nigeriano è pronto quindi a vestire la maglia rossonera, visto che la dirigenza meneghina è riuscita finalmente a trovare l’intesa con il club spagnolo. L’accordo con l’entourage di Chukwueze c’era da tempo, adesso tutto è pronto ad essere messo nero su bianco.

Contratto quadriennale in arrivo per il nigeriano che andrà occupare il secondo ed ultimo slot da extracomunitario disponibile per il Milan, dopo quello preso da Loftus-Cheek. 28 i milioni che la società di Cardinale sborserà, verosimilmente 20 milioni di euro più 8 di bonus stando a quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle ultime ore. Chukwueze è pronto a vestire la maglia del ‘Diavolo’: l’affare è virtualmente chiuso.