Prendono Verratti: 40 milioni sul piatto per lui

Marco Verratti è pronto a lasciare il Paris Saint Germain, c’è una destinazione a sorpresa per il centrocampista italiano

Sembrava già fatta per il passaggio in Liga all’Atletico Madrid, ma c’è un’offensiva importante per diventare il nuovo leader in mezzo al campo di un altro top club europeo.

Il destino di Verratti sembra segnato, dopo ben undici anni lascerà il calcio francese. Era arrivato nell’estate del 2012 dal Pescara, ora andrà via dal Psg con la nomea di uno dei più grandi di tutti i tempi. Ha abbattuto il record delle presenze con la maglia parigina in campionato, ma ha il rimpianto di non aver vinto una Champions League.

E non è roba da poco, considerando come abbia giocato con una squadra stellare, ma spesso fragile soprattutto quando si alzava il livello in Europa. Il maggior appeal proprio con la Champions potrebbe essere la molla che farà trasferire Verratti, vorrà giocare una seconda fase in carriera con altri stimoli e obiettivi.

Verratti in Premier, un colpo a sorpresa

Il centrocampista vuole essere ancora protagonista, sia in Nazionale ma soprattutto nel quotidiano, puntando a vincere la Champions League nel prossimo futuro. Obiettivo che per il club interessato a Verratti è stato spesso fattibile, proprio perché c’è stato un tecnico che ha saputo amalgamare i tanti campioni ottenendone il massimo. Verratti sarebbe perfetto per i meccanismi tattici, l’uomo in più che potrebbe sparigliare le carte. Il Liverpool punta Marco Verratti, è disposto a offrire 40 milioni di sterline per averlo dal Psg.

Una mossa netta nel mercato, Jurgen Klopp è un estimatore della mezzala italiana che darebbe nuova vitalità al reparto di centrocampo, avendo così una nuova squadra da rilanciare con campioni affermati.

Sia in Premier che in Europa, Verratti sarebbe l’uomo d’ordine, una diga indispensabile nel gioco spesso dispendioso del tecnico tedesco, che cerca il riscatto per agguantare nuovamente la qualificazione in Coppa dei Campioni per poi rivincerla.

Il progetto di rilancio degli inglesi passa così da colpi importanti. Verratti al Liverpool per una stagione importante da vivere intanto in Premier, e poi per puntare direttamente la Champions, sogno di entrambe le parti.

Dopo tante stagioni vissute in Francia, Verratti sente il bisogno di misurarsi con un contesto più stimolante nonché una tifoseria molto più vicina rispetto a quella francese, spesso solo brava a criticare i calciatori e anche in maniera non troppo civile.