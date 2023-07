Mourinho scatenato: lo vuole a tutti i costi

Il mercato della Roma non decolla e Josè Mourinho lancia messaggi alla società. Il tecnico portoghese spera di essere accontentato nelle sue richieste

I rigidi paletti economici che la Roma è obbligata a rispettare frenano le ambizioni su mercato del club giallorosso. Del resto il settlement agreement stipulato più di un anno fa con gli organi di controllo dell’UEFA restringe i margini di manovra del presidente Dan Friedkin che di fatto non può investire come vorrebbe in sede di campagna acquisti.

Il rispetto dei rigidi parametri legati al Fair Play Finanziario obbliga il direttore generale Tiago Pinto a vendere giocatori prima di poterne acquistare di nuovi. Josè Mourinho nel frattempo scalpita: il tecnici portoghese ha avanzato le sue richieste alla società e confida che il qualche modo il club riesca ad accontentarlo.

E c’è un giocatore, un nome che lo Special One ha indicato al presidente Friedkin e di conseguenza al direttore generale, quello di Alvaro Morata. Il trentunenne centravanti della Nazionale spagnola e dell’Atletico Madrid rappresenta, nelle idee di Mourinho, lo spartiacque della prossima stagione. Con l’attaccante madrileno a completare il reparto offensivo giallorosso, la Roma secondo il tecnico di Setubal avrebbe le possibilità di competere per il vertice della classifica. Senza sarebbe quasi impossibile.

Josè Mourinho parla con gli indizi social: Morata è la unica richiesta alla società. I tifosi sono con lui

Una visione drastica, manichea, non condivisa da tutti all’interno del club. Lo stesso Tiago Pinto ad esempio preferirebbe di gran lunga l’ingaggio di un centravanti più giovane e meno costoso di Morata. Non è un mistero che il nome di Gianluca Scamacca sia in cima alla lista del dirigente portoghese che proprio in queste ore sta intensificando i contatti con il West Ham, club proprietario del cartellino del giovane bomber romano che non ha ancora aperto alla soluzione del prestito.

Ma Mourinho ha fatto la sua scelta e non perde occasione per ribadirlo: tramite lo strumento dei social, in particolare il suo profilo Instagram, lo Special One ha disseminato una serie di indizi che vanno tutti nella stessa direzione.

Dalla foto con un ghiacciolo in mano al gusto di mora (inevitabile il richiamo a Morata) fino al numero 19 fissato su un orologio elettronico agganciato alla parete, e il 19 è il numero di maglia del centravanti madrileno. Mourinho vuole solo e soltanto l’ex stella della Juventus, ora tocca alla Roma riuscire ad accontentarlo o meno.