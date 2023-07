Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Kim: arriva dalla Francia

La priorità del Napoli arriva dalla difesa per chiudere subito il colpo per il post Kim. Il coreano è volato al Bayern Monaco, in azzurro può arrivare il francese

Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato per chiudere il prima possibile il colpo per la difesa. Una nuova pazza idea in ottica futura per andare a puntellare la retroguardia a disposizione di Rudi Garcia dopo l’addio di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco negli ultimi giorni.

Dopo l’addio di Giuntoli, il Napoli si è mosso subito per individuare i colpi del futuro. La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per individuare profili da urlo per puntare sempre più in alto: idee entusiasmanti per sostituire alla grande il centrale coreano Kim, che è stato uno dei protagonisti indiscussi della stagione azzurra. Ora la società cercherà così di trovare quel giocatore proprio come avvenuto un anno fa con l’attuale difensore del Bayern Monaco, che è venuto in azzurro a sostituire a sua volta Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli, nome nuovo per la difesa: ecco chi sarà il post Kim

Novità importanti in casa partenopea per individuare un profilo su cui puntare per la fase difensiva. Kim è volato al Bayern Monaco ed ora la priorità arriva dal reparto difensivo. Il Napoli vuole chiudere il primo colpo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Rudi Garcia: già nella seconda parte di ritiro a Castel di Sangro si potranno ammirare volti nuovi.

Come svelato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è spuntato anche un altro nome per il post Kim, Castello Lukeba, che è stato protagonista anche all’Europeo Under 21 con la Francia. Centrale mancino classe 2002 ha collezionato ben 34 presenze con due reti nell’ultima stagione di Ligue 1: non solo centrale, ma può agire anche come terzino sinistro. Molto rapido, è bravo nell’uno contro uno in fase difensivo: l’ex ds del Lione, Juninho, lo aveva paragonato a Samuel Umtiti.

Un’idea dell’ultim’ora per rinforzare la retroguardia azzurra per il post Kim. Il Napoli si sta muovendo attivamente sul fronte calciomercato per regalare nuovi innesti di spessore a Rudi Garcia. Profili davvero importanti per competere ai massimi livelli anche nella prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha comunicato ufficialmente il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2029: il capitano azzurro è pronto a vestire la maglia azzurra per altre sei stagioni.