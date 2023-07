Monica Bertini ad alta temperatura: look da capogiro

Monica Bertini ricarica le batterie in vista della prossima stagione calcistica. La giornalista di Mediaset spopola sui social

La nuova stagione calcistica si sta avvicinando a grandi passi e i network televisivi nazionali hanno già pronta la programmazione con cui raccontare le vicende del prossimo campionato di Serie A. In prima fila c’è Mediaset, che per il 2023-2024 ha confermato in blocco le trasmissioni che tanto successo hanno ottenuto la stagione scorsa. Su tutte Pressing, in onda ogni lunedì in tarda serata che ha fatto registrare un notevole successo di pubblico.

Merito del format, snello e dinamico, ma anche della conduttrice, la bellissima giornalista Monica Bertini. Nata a Parma quaranta anni fa, ha visto crescere i consensi e la popolarità nel corso del tempo anche grazie a una massiccia e costante presenza sui social.

Sono quasi cinquecentomila i followers che seguono la bella Monica sul suo profilo Instagram. Ed è proprio sulla sua bacheca che la conduttrice Mediaset condivide con i fan i momenti più significativi della sua professione.

In questi giorni la Bertini si è fatta promotrice di un evento particolare, la “Partita del Cuore per la Romagna“, un match di beneficienza organizzato per dare sostegno alla regione colpita duramente dalla catastrofica alluvione di qualche mese fa.

La gara si è disputata in uno dei luoghi simbolo dello sport romagnolo, lo stadio Romeo Neri di Rimini.

Monica Bertini, l’outfit estivo è quasi da infarto: fan e tifosi restano senza fiato

In uno dei post pubblicati sulla sua bacheca a sostegno di questa iniziativa, la Bertini appare più bella e affascinante che mai. Capelli raccolti all’indietro, abbronzatura perfetta e un outfit estivo da togliere il fiato. Così si presenta la giornalista di Mediaset la cui popolarità appare in continua crescita.

Nel frattempo all’inizio del nuovo campionato manca sempre di meno e Monica Bertini sembra già carica e pronta ad affrontare la nuova stagione calcistica.

I grandi risultati, in termini di dati d’ascolto e di critica, ottenuti da Pressing rappresentano un importante punto di partenza in vista della prossima stagione. L’obiettivo è far crescere ancora il programma a tal punto da costringere i vertici del colosso televisivo di Cologno Monzese a ricollocarlo in una fascia oraria diversa, magari proprio nel ‘prime time‘. E’ un obiettivo ambizioso ma non impossibile da centrare. Tutto merito di Monica Bertini.