Pavard in Serie A: corsa a tre per lo scarto del Bayern

Il vicecampione del mondo, Benjamin Pavard, in Serie A. E’ corsa a tre per assicurarsi le prestazioni sportive del laterale del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco a breve ufficializzerà l’arrivo di Kim Min-Jae. Il miglior difensore della Serie A, dunque, rinforzerà il pacchetto arretrato dei campioni di Germania.

E proprio dalla retroguardia bavarese è in uscita Benjamin Pavard, 7 gol e 1 assist in 44 apparizioni complessive nell’ultima stagione. Non male visto che il francese di mestiere non fa l’attaccante. Eppure tale score non è bastato a garantirgli la permanenza in Baviera.

Infatti, come detto, il vicecampione del mondo è stato messo sul mercato. Del resto, le pretendenti non gli mancano. Secondo quanto twittato dall’account Enganche, le due di Manchester, City e United, hanno messo nel mirino il laterale francese, alle quali si aggiunge una big della nostra Serie A.

Pavard in Serie A : la Juve sfida le due di Manchester

A onta delle dichiarazioni pubbliche del suo Direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, (“Il mercato in entrata è finito. Dobbiamo razionalizzare la rosa, abbiamo tanti calciatori. Puntiamo alle uscite”), la ‘Vecchia Signora’ è attiva anche sul fronte del mercato in entrata.

I bianconeri hanno perso Juan Cuadrado, che, svincolato, si è accasato all’Inter, e, pertanto, sono a caccia di un profilo che possa colmare il vuoto lasciato dal colombiano.

Ebbene, Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori, dopo aver vagliato varie opzioni, puntano proprio il laterale francese in uscita dal Bayern Monaco entrando così in collisione con le due corazzate di Manchester.

Si profila, dunque, una corsa a tre per Pavard. D’altra parte, le qualità del francese, campione del mondo nel 2018, sono indiscutibili: corsa, intelligenza tattica e, come attesta lo score dell’ultima stagione, familiarità con il gol.

Tuttavia, per una Juventus che non naviga nell’oro non sarà affatto semplice vincere la concorrenza delle due di Manchester. I bianconeri devono piazzare gli esuberi per reperire le risorse necessarie per dare l’assalto al laterale francese del Bayern Monaco mentre i Red Devils, tanto per fare un esempio, hanno perfezionato l’ingaggio del numero 1 dell’Inter, André Onana, mettendo sul piatto 52.5 milioni di euro più altri 5 di bonus facilmente raggiungibili.

Insomma, quanto a capacità economiche non c’è partita tra i bianconeri e le due di Manchester. Dunque, mettere sotto contratto Pavard per i bianconeri è una sorta di mission impossible. Tuttavia, nel calciomercato tutto è possibile.

E, quindi, Cristiano Giuntoli, il re delle operazioni di mercato, potrebbe trovare gli argomenti giusti per convincere Pavard a scegliere la Juventus. D’altra parte, nel calcio comanda, certo, il dio denaro ma l’ultima parola spetta sempre al calciatore.