Annalisa, il vestitino è cortissimo: gambe mozzafiato e web in tilt

Annalisa manda in tilt il web con uno scatto da capogiro pubblicato sui suoi canali social. Il post della cantante ligure ha ottenuto tantissimi mi piace e commenti

Se si sfogliasse oggi un dizionario e si andasse a trovare la voce “successo”, probabilmente potrebbe capitare di ritrovare il nome di Annalisa Scarrone in una delle frasi adoperate negli esempi.

Non si tratterebbe, in quel caso, di un concetto immaginario, bensì di qualcosa di molto reale. Perchè Annalisa Scarrone, al momento, è una delle cantanti italiane di maggiore successo.

In questo 2023 ha “sfornato” dei pezzi che hanno fatto ballare tantissimi italiani. “Mon Amour” e “Disco Paradise” sono i due pezzi che svettano in testa alle classifiche musicali da diverse settimane.

Il pubblico ha particolarmente apprezzato il sound e, soprattutto, i ritornelli delle due canzoni che risultano piuttosto orecchiabili e, pertanto, facili da ricordare.

Annalisa è senza dubbio tra i personaggi del momento. La cantante ligure sta lavorando tantissimo in questo periodo. Per lei diversi concerti in giro per l’Italia. Da sottolineare le sue apparizioni sul palco di “Battiti Live” e su quello di “Tim Summer Hits“.

L’ex “alunna” di “Amici”, si è esibita cantando gli ultimi pezzi pubblicati, facendo scatenare il pubblico accorso ad assistere i due eventi. Per la Scarrone questa è un’estate molto intensa. Oltre ai già citati, sono diversi gli aventi a cui ha preso e prenderà parte.

Occorre anche aggiungere che Annalisa sembra non volersi fermare, neanche in concomitanza del suo matrimonio. Si, perchè la cantante è convolata a nozze lo scorso 29 Giugno, giorno in cui ha sposato Francesco Muglia. L’evento è stato top secret e gli scatti della cerimonia sono stati pubblicati solo qualche giorno dopo la pronuncia del fatidico “si”.

Annalisa, il vestitino è eccessivamente corto: web in tilt

Oltre che in sala di registrazione, sui palchi o in televisione, Annalisa è molto attiva anche sui social. La cantante, infatti, è seguita da diversi utenti soprattutto su Instagram, piattaforma che utilizza molto spesso. Infatti, il suo profilo è molto ricco di foto che riscuotono moltissimo successo, seguendo la falsa riga delle sue canzoni.

Gli scatti, infatti, sono ricchi di “mi piace” e di commenti degli oltre 2 milioni di utenti che la seguono. Grande successo l’ha ottenuto anche l’ultimo post pubblicato solo qualche ora fa e che vede Annalisa indossare un abito molto corto che mette in mostra le sue gambe e, soprattutto, il suo fisico perfetto.