Vlahovic, incubo pubalgia: l’esperto fa tremare i tifosi

Dusan Vlahovic è uno degli uomini mercato della Juventus. Ma c’è il rischio che i suoi problemi fisici possano bloccare i club interessati

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è stato esplicito nella sua prima conferenza stampa da nuovo dirigente bianconero: “Vlahovic? Ci puntiamo ma se dovesse arrivare un’offerta seria la prenderemmo in considerazione“. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni equivoche: Dusan Vlahovic è sul mercato e sarà ceduto al migliore offerente.

Il ventitreenne centravanti serbo, acquistato dalla Juve per una cifra superiore ai 70 milioni nel gennaio del 2022, non ha mantenuto le aspettative e le speranze che tutto l’ambiente riponeva in lui. Il bomber implacabile e spietato che tutti gli appassionati avevano ammirato nel periodo trascorso a Firenze si è smarrito e non riesce a ritrovarsi.

Colpa della mancanza di gioco da parte della squadra di Allegri, ha sentenziato qualcuno. Ma dietro le tante difficoltà incontrate dal centravanti serbo nei diciotto mesi trascorsi in maglia bianconera esiste una problematica di natura fisica.

Com’è da tempo di dominio pubblico, Vlahovic ha sofferto parecchio di pubalgia, uno degli infortuni più diffusi e invalidanti tra i calciatori. Ed è forse proprio la tendenza da parte del bomber slavo ad avere delle ricadute a tenere lontani possibili acquirenti. Una vicenda che complica il futuro del giocatore e gli stessi piani della società bianconera.

Vlahovic, lo spettro della pubalgia allontana possibili acquirenti: la Juve mastica amaro

Non sarà facile trovare un club disposto ad investire qualcosa come 75/80 milioni per un attaccante alle prese con una fragilità del genere. A spiegare nel dettaglio quale sia la natura e le possibili soluzioni alla pubalgia, nel corso della diretta Twitch di TvPlay è intervenuto il dottor Antonio Guglielmi, medico chirurgo tra i massimi esperti di questo tipo di problema. Guglielmi ha fatto riferimento in particolare alla ricaduta e alle ragioni che la possono provocare.

Le parole di Guglielmi non sono servite a rassicurare del tutto la Juventus e le stesse potenziali pretendenti al cartellino di Vlahovic: “La ricaduta dipende da cosa è stato fatto. Non c’è un’unica tecnica per affrontare la pubalgia. Anche la migliore di queste non ha la risoluzione al 100% in ogni caso, e questo è un dato fondamentale. Generalmente ci sono varie cause che portano ad una ricaduta e non è detto che il risultato finale porti alla guarigione completa”. Un problema non da poco per Giuntoli e per Allegri: la mancata cessione di Vlahovic rende impossibile l’acquisto di Romelu Lukaku.