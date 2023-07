Monica Bertini fa impazzire i fan, l’ultimo scatto è esagerato

Monica Bertini si gode gli ultimi giorni di sole: la conduttrice continua imperterrita a infiammare il web

Sono gli ultimi giorni di vacanza non solo per i calciatori, che a breve cominceranno a preparare la prossima stagione, ma anche per gli operatori del mondo dei media, tra i quali giornalisti, registi e così via.

Tra di essi non si può non citare l’elegante e sensuale Monica Bertini la quale è appena tornata dalle vacanze per ricominciare a condurre la trasmissione di punta dell’informazione sportiva giornaliera: SportMediaset, in onda ogni giornio su Italia Uno.

La quarantenne di Parma sta vivendo un momento di grande popolarità condito da numeri giganteschi che ottiene su più fronti: sia in tv, dove conquista percentuali importanti di share, che sui social, dove conta migliaia di followers che la seguono appassionatamente.

Impossibile non apprezzarne il viso e le forme. Monica sa il fatto suo e se la gioca persino con le colleghe più giovani magari più abituate a esporsi sui social. E a conferma di ciò arrivano i numeri che raccoglie quotidianamente grazie alle sue foto, le ultime, in piscina. La giornalista non ha semplicemente rivali contando su Instagram quasi mezzo milione di followers che non possono stare lontano da lei.

Quando si parla di lei è impossibile non accennare alla sua bellezza e femminilità dirompente. I suoi outfit sono sempre perfetti e aderiscono perfettamente al suo corpo scultoreo. Per non parlare poi del sorriso che ha a disposizione: basta in effetti solo quello per capire la bellezza di Monica.

Monica Bertini in piscina selfie fa strage di cuori

Monica Bertini usa i social network sapientemente e ora che ha quasi finito le vacanze ha voluto chiudere in bellezza andando in piscina. In un ultimo scatto ha lasciato tutti a bocca aperto mostrandosi come una sirena baciata dal sole. Ella ha voluto mostrarsi al grande pubblico che la segue con un costume di color nero e grazie al quale il décolleté diventa il protagonista.

In poche ore lo scatto ha raccolto 20 mila like oltre a centinaia di commenti. A volte anche abbastanza spinti ma alla fine fa parte del gioco dei social: Monica ne è assolutamente consapevole e va avanti per la sua strada.

A prescindere da numeri e questioni social, Monica Bertini non è il tipo giornalista che usa costantemente Instagram: ci tiene soltando a mostrare qualche frammento della sua vita privata al suo grande pubblico preservando saggiamente la sua privacy.