“Condizioni deplorevoli” è bufera sul bomber di Serie A

Brutte notizie per uno dei migliori attaccanti della sua generazione: la notizia è di poche ore fa e ha spiazzato tutti

Una notizia arriva dall’Argentina e coinvolge uno che in Serie A ha costruito gran parte della sua carriera da calciatore indossando le maglie di Roma, Inter e, soprattutto, Fiorentina.

Stiamo parlando di un bomber che è rimasto nei cuori dei tifosi italiani e di cui si parla ancora oggi come uno dei migliori in assoluto della sua generazione.

Gabriel Omar Batistuta non ha bisogno di tante presentazioni, ma in questo momento sta pensando poco al calcio in quanto è stato denunciato a sorpresa dal sindacato dei lavoratori rurali in Argentina. La situazione in cui è incappato è tanto assurda quanto sconcertante. Ecco i principali dettagli della vicenda.

Batistuta denunciato da un sindacato argentino

Da diversi anni, se non decenni, è molto attivo sul territorio in cui è nato ossia la regione di Santa Fe, una delle più popolose e importanti di tutta l’Argentina. L’ex bomber della Fiorentina è particolarmente legato alla zona di Santa Fe e possiede lì molti allevamenti che danno impiego a centinaia di persone. Si parla addirittura di oltre 129 mila ettari di terreno in mano a Batistuta.

Tuttavia, nell’ultimo periodo il sindacato dei lavoratori rurali argentini, Uatre, è entrato a gamba tesa contro l’ex attaccante denunciando le condizioni precarie e deplorevoli nelle quali erano costretti a vivere i lavoratori di una delle sue tenute. Per questo motivo il segretario generale dell’organismo sindacale, José Voytenco, ha denunciato Batistuta per “maltrattamento dei suoi dipendenti“.

La situazione è abbastanza chiara e per certi versi assurda. Il sindacato – ha riferito il suo segretario generale durante la trasmissione radiofonica Radio La Red – ha ottenuto la possibilità di entrare nelle strutture di proprietà dell’ex bomber solo dopo un lungo tira e molla tra le parti rilevando appunto un dato sconcertante: e cioè che i lavoratori dell’allevamento vivevano in condizioni miserevoli e non venivano pagati secondo le normative vigenti.

Insomma, una grana molto difficile da gestire per una persona, come appunto Batistuta, che si è sempre dimostrata corretta e operante nei limiti della legge. L’ex attaccante ci ha tenuto a precisare l’infondatezza dell’accusa tramite diverse foto pubblicate su Twitter con le quali ha voluto dimostrare, al contrario di quanto dice Uatre, che nel corso degli anni ha rispettato gli accordi sindacali. Vedremo come andrà a finire il contenzioso legale che vede come imputato l’ex bomber argentino.