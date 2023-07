Scambio tra bianconeri: la Juve ha già deciso

Il calciomercato della Juventus stenta a decollare. Nei prossimi giorni i bianconeri sperano di chiudere un affare avviato da tempo

Sono già tanti i nomi che hanno cominciato a ruotarne intorno all’orbita della Juventus, il club di Massimiliano Allegri ha l’obiettivo di raggiungere uno dei primi quattro posto in classifica e per farlo il primo passo sarà quello di allestire una rosa all’altezza. Cosa che finora, all’interno del club bianconero, sembra procedere particolarmente a rilento.

Di fatto l’unico acquisto ufficializzato dalla Vecchia Signora è stato quello del figlio d’arte Timothy Weah, un calciatore sicuramente dall’elevato potenziale che si fa però un po’ di fatica a piazzare all’interno dell’attuale scacchiere bianconero. In molti pensano che lo statunitense possa essere il sostituto di Juan Cuadrado sulla corsia di destra ma il classe 2000 ha certamente più doti da attaccante rispetto al colombiano.

Per questo è molto probabile che la Juve cercherà altri calciatori da inserire in quella specifica zona di campo, c’è un nome che piace particolarmente al club ma che al momento l’operazione sembra aver fatto i conti con una brusca frenata. I due club bianconeri hanno un accordo di massima ma manca ancora l’intesa definitiva, nelle prossime ore la Juventus spera di ufficializzare il nuovo arrivo.

Calciomercato Juventus, chiesto uno scambio di cartellini: la risposta dei bianconeri

Colpo in vista molto interessante per la compagine piemontese che non ha mai nascosto di aver messo gli occhi addosso ad Emil Holm dello Spezia, terzino destro svedese arrivato in Serie A appena la scorsa estate e in un anno ha già fatto vedere di avere grandi qualità e di godere di un potenziale niente affatto indifferente. Per questo la Juventus avrebbe indicato il classe 2000 come perfetto sostituto di Cuadrado.

L’interesse da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è palese e, nonostante gli infortuni che hanno ostacolato il rendimento dell’esterno basso, si sta lavorando per il suo arrivato alla Continassa. I bianconeri liguri, tuttavia, non sembrerebbero voler mollare la presa facilmente ed è per questo che hanno chiesto alla Juventus l’inserimento di una preziosa contropartita tecnica.

Allo Spezia piacerebbe avere in cambio anche il cartellino dell’esterno belga Koni De Winter ma la Juventus non sembrerebbe intenzionata a cedere a titolo definitivo il prodotto del proprio settore giovanile. Stando agli ultimi sviluppi sulla trattativa, lo Spezia sarebbe disposto a vendere Holm in cambio di 15 milioni di euro. Questo sembrerebbe il prezzo senza contropartite inserite nella trattativa.