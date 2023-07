Terremoto Juve: il Bayern Monaco lo porta via

Sembra complicarsi il mercato in entrata della Juventus. È arrivata, infatti, una pessima notizia per i tifosi bianconeri: ecco tutti i dettagli

Uno dei grandi obiettivi di Giuntoli e Allegri rischia di sfumare sul più bello a causa dell’inserimento di un colosso del calcio europeo e mondiale come il Bayern Monaco. La Juventus non può competere economicamente con i bavaresi.

In questi ultimi anni il Bayern Monaco, grazie al suo modello organizzativo matematico e virtuoso, è riuscito a rimanere appaiato ai ricchi club di Premier League sia nella competitività sul campo che per quanto riguarda il potere economico. In questa sessione i campioni di Bundesliga hanno già piazzato il primo colpo da novanta acquistando Min-jae Kim dal Napoli per rimpiazzare Lucas Hernandez passato al Paris Saint Germain.

Nonostante nell’ultima stagione il Bayern Monaco abbia conquistato il suo undicesimo titolo consecutivo in Bundesliga, l’annata appena conclusasi non è di certo considerata positiva per i vertici bavaresi che, nel corso della stagione, hanno deciso di allontanare Julian Nagelsmann per far posto a Thomas Tuchel.

Il Bayern Monaco spaventa la Juve: concorrenza serrata per David

L’obiettivo dei rossi di Baviera è quello di vincere ancora una volta la Champions League e, per questo, sono pronti ad investire per puntellare l’organico. Dopo gli arrivi di Kim, Raphael Guerriero e Konrad Laimer, i bavaresi sono alla ricerca di una punta. Arrivare ad uno degli obiettivi principali, Kane e Osimhen, si sta rivelando più difficile del previsto e la dirigenza tedesca starebbe pensando di fiondarsi su un obiettivo di mercato della Juventus. Si tratta di Jonathan David, attaccante in forza al Lille.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, Tuchel avrebbe espressamente chiesto un attaccante ai suoi dirigenti e quello di David è un profilo altamente gradito. Sul canadese c’è anche la Juventus che lo punterebbe in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

L’addio di Robert Lewandowski nell’estate 2022 ha lasciato un vuoto al centro dell’attacco che nemmeno l’arrivo di Sadio Mané è riuscito a colmare. Nella lista dei bavaresi Kane è l’obiettivo principale, ma le alte richieste del Tottenham lasciano perplessi i dirigenti sulla bontà dell’affare. Discorso simile per Osimhen, blindato da De Laurentiis e cedibile solo per una cifra monstre. Per questo David potrebbe rappresentare il profilo giusto per costi ed età, considerando gli ampi margini di miglioramento dell’attaccante nordamericano. Il Bayern osserva, la Juventus rischia un’altra beffa.