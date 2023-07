Rafa Nadal, altra clamorosa decisione: tifosi increduli

I tifosi non vedono da tempo Rafael Nadal battagliare sul campo da tennis. Ora una nuova decisione, arrivata nelle ultime ore, potrebbe stupirli molto

Lo spagnolo ha deciso di rimanere ai box dopo i tanti infortuni che ha patito, non credendo al momento di poter battagliare con tutti i colleghi più forti del circuito.

I protagonisti del racconto sono due sportivi che nell’ultima stagione hanno vissuto in maniera diametralmente opposta le loro discipline. Da una parte abbiamo Rafa Nadal ha iniziato la stagione ma si è fermato dopo la sconfitta agli Australian Open, a causa di alcuni infortuni che lo hanno tenuto ai box, privando il mondo del tennis di uno degli interpreti più importanti, su tutte le superfici ma in particolare sulla terra rossa.

Steph Curry, giocatore dei Golden State Warriors, è invece tornato a livelli importanti in NBA spingendosi fino alle semifinali, dove ha ceduto nel confronto diretto con i Denver Nuggets, poi vincitori del titolo.

Pubblicità, Rafa Nadal e Steph Curry in uno spot insieme

In queste ore si sta parlando della scelta intrapresa da una famosa catena di fast food americana, Subway. I direttori del marketing, infatti, hanno deciso di ingaggiare Rafa Nadal e Steph Curry per uno spot pubblicitario, con l’obiettivo di aumentare la potenza del loro business.

Il nuovo panino sponsorizzato sarebbe il Grand Slam Ham, con i due che scherzano sul colpo slice che si utilizza nel tennis, in particolare il colpo del maiorchino.

Tornando al tennis giocato, invece, al momento non è dato sapersi quando rivedremo Rafael Nadal sul campo, a competere, dopo i tanti problemi fisici a cui è andato incontro.

Il tennista maiorchino, infatti, ha deciso di alzare bandiera bianca dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open nella metà del mese di gennaio, con tante noie fisiche che lo hanno mantenuto ai box.

Dopo molti anni ha dovuto evitare di partecipare anche al torneo che lo ha incoronato il più forte di tutti nella storia sulla terra rossa, il Roland Garros.

In seguito a un intervento chirurgico all’anca, lo spagnolo ha iniziato la riabilitazione per tornare in campo e l’appuntamento è fissato, pare, per l’inizio della stagione 2024.

Alcuni addetti ai lavori raccontano come, addirittura, la prossima possa essere una delle sue ultime stagioni in campo. Gli appassionati si devono, quindi, preparare all’addio dello spagnolo, dopo le sue lacrime nella cerimonia del suo amico e storico rivale Roger Federer.