Calciomercato, sfuma un colpo dal Bayern: Roma beffata

Le difficoltà della Roma nel fare mercato quest’estate sono sotto gli occhi tutti, ma nonostante queste il club giallorosso è comunque riuscito a mettere a segno un paio di colpi importanti per alzare il livello tecnico della rosa di José Mourinho. Da qui a compiere il definitivo salto di qualità per rendere la squadra competitiva in Italia ce ne vuole, ma la Roma ha comunque dato parvenza di provarci seguendo giocatori di un certo calibro.

A conferma di questo, nel corso delle scorse settimane, Tiago Pinto è stato in trattativa col Bayern Monaco per provare a portare nella capitale un esubero della formazione di Tuchel, ma per i problemi prima menzionati il club giallorosso non è riuscito ad affondare il colpo decisivo sul bavarese, che alla fine ha deciso di firmare altrove.

Calciomercato, Roma beffata: sfuma il colpo dal Bayern

Brutte notizie arrivano in merito al calciomercato in entrata della Roma, visto che proprio poche ora fa il club giallorosso si è visto una volta e per tutte sfumare uno dei principali obiettivi della sua estate. Tiago Pinto nel corso di queste settimane di trattative ha fatto di tutto per provare a convincere il giocatore a trasferirsi nella capitale, ma le difficoltà economiche che sta vivendo la Roma non hanno permesso al club capitolino di affondare in tempo il colpo decisivo su una delle esplicite richieste di José Mourinho per questo calciomercato.

Non a caso lo Special One in questo momento è terribilmente scontento, anche perché al 23 di luglio non ha ancora a disposizione la rosa al completo, dato che ci sono ancora tanti reparti da andare a completare e rinforzare. L’arrivo di questo giocatore avrebbe potuto mettere una pietra sopra a tutte le difficoltà che il tecnico portoghese sta attraversando in questa preparazione, ma com detto il tutto pare stia sfumando.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport Deutchland, se prima c’erano delle minime speranze di vedere Marcel Sabitzer in maglia Roma, ora questa sono definitivamente sfumate. Il centrocampista del Bayern Monaco, infatti, continuerà a giocare in Bundesliga, dato che pare essere ad un passo il suo approdo al Borussia Dortmund.

Niente Roma: Sabitzer è ad un passo dal Dortmund

Niente Roma per Marcel Sabtizer che, stando a quanto sta circolando in Germania, è sempre più vicino a lasciare il Bayern Monaco per i rivali del Borussia Dortmund. Parlare di trattativa già chiusa fra le parti è sbagliato, ma a quanto pare è questione di giorni prima che l’austriaco si trasferisca ai gialloneri, come confermato anche dalla sua assenza all’allenamento di oggi e dagli ultimi importanti aggiornamenti in merito a questa trattativa.

Sfumato Sabitzer l’obiettivo della Roma resta uno

Sfumata la pista Sabitzer la Roma può adesso dedicarsi al suo reale obiettivo per il centrocampo in questo calciomercato, ovvero Renato Sanches. Tiago Pinto in questi giorni ha allacciato i rapporti con il PSG per provare a far sbarcare il centrocampista portoghese in prestito nella capitale, scenario complicato ma sul quale i giallorossi puntano tanto. L’ex Lille rimane la prima scelta di Mourinho, ma con il club di Al Khelaifi la Roma avrebbe sondato anche i profili di Paredes e Wijnaldum come alternative super valide a Sanches.