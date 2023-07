Dramma Sergio Rico, interviene Neymar e sorprende tutti

Il mondo del calcio è stato in apprensione per l’incidente del portiere Sergio Rico e ora è Neymar a spiazzare direttamente tutti i tifosi

Il centravanti brasiliano ha rivolto un messaggio particolare all’estremo difensore, la caduta da cavallo aveva messo in ansia tutto il mondo del calcio. La ripresa del portiere è accompagnata da quanto detto dall’attaccante del Paris Saint Germain.

Sono stati giorni di grande ansia per tutto l’ambiente calcistico, l’incidente di Sergio Rico è stato davvero grave. Un problema importante per il portiere maturato al di fuori dei campi da calcio, dal 28 maggio è ricoverato in terapia intensiva a Siviglia dopo la caduta da cavallo, ma sta mostrando progressi incoraggianti.

Il suo percorso di riabilitazione prosegue, assistito dalla moglie e dalla famiglia, ma anche dai suoi tanti amici nel mondo del calcio. Uno in particolare ha stupito tutti come Neymar, non nuovo a uscite mediatiche abbastanza eclatanti.

Neymar, il messaggio per Sergio Rico

Come riporta As, non manca il supporto sia del calcio spagnolo che del suo Paris Saint Germain. Il portiere è ancora tesserato per i parigini, che hanno solidarizzato con la loro riserva sin da subito, e si augurano di averlo al più presto a loro fianco. In particolare, è uno dei migliori amici di Sergio Rico ora a esprimersi e alla sua maniera. Neymar ha incoraggiato Sergio Rico, in maniera originale: “Ci manchi amico, forza e torna presto perché voglio farti gol”.

Un messaggio ironico per molti, che apre anche a qualche indizio di mercato, se vogliamo. Il fare gol di Neymar potrebbe essere inteso in due modi, o in allenamento oppure in altro club. Soprattutto, in quest’ultimo caso potrebbe esserci un trasferimento in un altro campionato, due le ipotesi per entrambi: Liga o Arabia Saudita. Molto più dispendioso sarebbe il trasferimento del calciatore brasiliano, mentre il portiere – seguito tempo fa anche dalla Lazio – potrebbe essere una soluzione ideale per un club di media fascia.

Per il momento però Sergio Rico prosegue il suo recupero, ha ringraziato il Psg postando su Instagram una immagine collettiva del gruppo francese. Dove mancherà ben presto Neymar, una sorta di separato in casa da tempo, in crisi e anche malvisto anche dai tifosi. Che, nonostante il dramma di Sergio Rico, hanno avuto modo di polemizzare sia col brasiliano che con Vlahovic: lo striscione di qualche giorno fa è stato davvero emblematico.