Prestito con obbligo di riscatto: rinforzo Juve da 20 milioni

Il club torinese è pronto a regalare a Massimiliano Allegri un altro grandissimo colpo: c’è la formula per l’approdo immediato alla Juve

Il calciomercato della Juventus, soprattutto riguardo alle entrate, sembra ancora dover decollare. Perchè al di là della firma del giovane Timothy Weah, le priorità per la rosa allenata da Massimiliano Allegri sono ormai spalmate in ogni zona del campo.

Ed è specialmente il centrocampo il luogo dove nell’ultimo anno la ‘Vecchia Signora’ ha fatto maggiormente fatica a fornire prestazioni continue e all’altezza della situazione, tanto in Serie A quanto in campo europeo. Ecco perchè se da un lato il ritorno al PSG dopo il deludente anno in prestito di Leandro Paredes lascia un buco importante, stato altrettanto fondamentale per l’allenatore toscano la conferma di Adrien Rabiot.

Il gioiello francese, in scadenza lo scorso 30 giugno, alla fine ha però deciso di restare ancora alla Juventus: un rinnovo che adesso andrà affiancato da un grande colpo proprio nella mediana. Ed ecco quindi che importanti informazioni da questo punto di vista sembrano arrivare direttamente dalla Spagna, con un nome su tutti che fa davvero tanta gola al club di Torino.

Juve, ci siamo: annuncio bomba dalla Spagna

Secondo quanto viene riportato da ‘ElNacional.cat’, la Juventus potrebbe ben presto chiudere un grande colpo dalla Spagna. In particolare da Barcellona dove i fari della ‘Vecchia Signora’ sono puntati da tempo e le trattative con i vertici blaugrana sono tutt’ora in corso. Il profilo desiderato dal club piemontese è ovviamente quello di Franck Kessie che è stato ufficialmente scartato da Xavi che, in quella posizione in mezzo al campo, ha evidentemente altre priorità.

Una decisione avallata dallo stesso Laporta che si fida ciecamente del suo allenatore. In tal senso, sono state diverse le squadre accostate nel corso dei mesi a Kessie: Tottenham, Manchester United, Inter ed in ultima battuta il campionato saudita. Ma adesso, ad avere la meglio, sembrerebbe essere la Juventus. I bianconeri hanno perso Paredes in mezzo al campo e hanno bisogno di almeno un innesto di peso che sembrerebbe corrispondere proprio all’ex milanista. Viene inoltre descritto come Kessie sia diventato un’ossessione per lo stesso Allegri: parallelamente, la possibile partenza di Pogba nelle prossime settimane potrebbe accelerare la questione legata all’atleta africano.

La trattativa, che inizialmente era data in chiusura sulla base dell’acquisto immediato, adesso sembrerebbe potersi spostare su un prestito secco con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, più 5 di bonus. Un totale di 20 che permetterebbe all’allenatore di Livorno di avere, finalmente, uno dei calciatori che maggiormente si sposerebbe con la sua idea di calcio. Il Barcellona sembrerebbe pronto ad accontentare le condizioni richieste dalla ‘Vecchia Signora’.