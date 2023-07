Svolta Juve, affare in chiusura: cifre e dettagli

La Juve sta per chiudere una trattativa molto importante per 8 milioni di euro: tutti i dettagli dell’operazione

In questo calciomercato estivo l’unico squillo targato Juve è stato finora l’acquisto di Timothy Weah, il 23enne esterno arrivato dal Lille per 12 milioni di euro. Si tratta senza dubbio di un ottimo rinforzo per Massimiliano Allegri, che può così disporre di un valido sostituto di Cuadrado (passato all’Inter) da impiegare sia come laterale basso che come esterno offensivo.

I tifosi della Juventus si aspettano anche altri arrivi alla Continassa nelle prossime settimane, ma Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro: il mercato in entrata, al momento, è concluso. Il nuovo Football Director della Juve, nella sua prima conferenza stampa in bianconero, ha fatto capire che la società ha prima bisogno di liberarsi di alcuni giocatori che non fanno parte del progetto. Solo dopo aver ceduto i cosiddetti esuberi si potrà dare l’assalto a qualche profilo che può fare al caso di Max Allegri.

I nomi dei giocatori che non rientrano nei piani di Madama sono ben noti. La Juve sta cercando di trovare una soluzione a Denis Zakaria, rientrato dal prestito al Chelsea, Leonardo Bonucci (anche se il difensore sta facendo di tutto per rimanere, ndr) e probabilmente anche Weston McKennie. Inoltre, la rosa andrà sfoltita anche con la cessione di qualche giovane: Cambiaso, ad esempio, ha offerte importanti in Premier League.

La Juve fa l’affare, è tutto definito: accordo trovato per 8 milioni

La Signora deve capire cosa fare anche con Luca Pellegrini, reduce da un’intera stagione in prestito. Il terzino 24enne ha cominciato l’annata con l’Eintracht Francoforte, ma a gennaio è poi passato alla Lazio, trovando però poco spazio nell’undici titolare di Maurizio Sarri. I biancocelesti sarebbero disposti a prendere nuovamente il giocatore, magari proponendo un prestito secco alla Juventus senza riscatti.

Tuttavia, come noto, la Juve ha bisogno di monetizzare e proprio in queste ore è spuntato un possibile interesse per il terzino che stuzzica molto Giuntoli. Luca Pellegrini, infatti, è molto seguito dal Nizza, che ha appena concluso l’affare Boga con l’Atalanta. Il club francese ha bussato alla porta bianconera per chiedere informazioni sul difensore e l’impressione è che la trattativa possa diventare concreta.

Il Nizza, infatti, sarebbe disposto a venire incontro alle richieste economiche di Madama, che è favorevole al prestito del giocatore ma chiede un obbligo di riscatto a 8 milioni. Per Pellegrini, però, attenzione anche al Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un vice TheoHernandez e, oltre a Calafiori, hanno puntato il mirino proprio su Pellegrini…