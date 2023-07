Lascia la Juve e libera l’Inter, l’incastro è clamoroso

Spesso basta una sola mossa a scatenare un domino di calciomercato ed è il caso che coinvolge in questi giorni la Juventus e l’Inter

In questo momento il calciomercato in entrata di Inter e Juventus si è bloccato. L’Inter si ritrova senza la quarta punta dopo lo strappo con Romelu Lukaku, che ha improvvisamente cambiato idea sul suo futuro. In più Simone Inzaghi non ha i portieri, né il primo né il secondo. Handanovic è andato via a scadenza di contratto, mentre Onana è stato ceduto al Manchester United.

La Juventus invece è chiamata a contenere i costi. Bisogna prima lavorare su ingaggi ed esuberi, solo poi si può pensare a qualche innesto di mercato per Allegri. È il caso di Kessie. La Vecchia Signora è fortemente interessata, ma senza la cessione di Zakaria (o di Pogba), non c’è spazio per novità in mediana. Vale anche per l’attacco, dove proprio i bianconeri potrebbero accogliere Lukaku.

Ecco quindi che in questo momento in casa Juventus nessuno è incedibile. I più chiacchierati sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che potrebbero portare un corposo risparmio sul monte ingaggio oltre che a denaro fresco da spendere per rimodellare la rosa. Chi è rimasto sullo sfondo è Wojciech Szczesny, il cui addio potrebbe dare però via a un domino che coinvolgerebbe anche l’Inter.

Szczesny può far scattare il domino dei portieri

Il Bayern Monaco infatti ha bloccato Sommer in Baviera, causa infortunio di Neuer. Allo stesso tempo però ha ceduto Nubel, quindi c’è la sensazione che, indipendentemente dall’infortunio dell’estremo difensore titolare, serva un portiere. Anche perchè il capitano quest’anno ha spento 37 candeline. Gli occhi dei tedeschi potrebbero andare su quello Szczesny di cui si è vociferato a giugno senza però qualcosa di concreto.

Il polacco porterebbe un buon introito alla Juventus, che può già contare su Perin. In più la Vecchia Signora risparmierebbe sull’ingaggio da top player dal polacco. Al contempo il Bayern Monaco sistemerebbe la porta senza bisogno di aspettare il ritorno di Neuer, prelevando un portiere con tanta esperienza internazionale. Ecco che così i tedeschi potrebbero liberare Sommer, facendo felice l’Inter, che risolverebbe il problema almeno per uno dei due tasselli tra i pali.

Un incastro molto complesso, anche perchè bisognerebbe andare a testare la volontà di spesa del Bayern Monaco. Il calciomercato però ci ha abituato a smottamenti clamorosi e i domini spesso partono quando meno ce lo si aspetta. Quello dei portieri potrebbe partire da un momento all’altro.