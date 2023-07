Vestito cortissimo: Zaira Nara lascia tutti senza fiato

La bellissima conduttrice argentina manda delle cartoline piccanti da quel di Ibiza: fans letteralmente in delirio

Beati loro. Beati coloro i quali hanno scelto la rinomata isola spagnola che risponde al nome di Ibiza come meta per le proprie vacanze estive. Già perchè a parte le innegabili bellezze della natura e le innumerevoli attrazioni dal punto di vista dello svago e dell’intrattenimento, i più fortunati potrebbero aver incontrato, tanto nei vialetti assolati quanto nel bel mezzo di una gita in barca in mare aperto, due tra le donne più cliccate della caldissima estate social.

Una, salita alla ribalta grazie al Mondiale di calcio in terra di Qatar, è Ivana Knoll, l’ex Miss Croazia immortalata addirittura con Erling Haaland – il devastante centravanti norvegese del Manchester City – in uno scatto che ha fatto il pieno di like sui social. L’altra è una 34enne dal cognome impegnativo, troppo spesso oscurata ingiustamente dall’ingombrante presenza della sorella Wanda, autentica superstar del gossip e non solo, tristemente chiacchierata anche negli ultimi giorni per la terribile notizia riguardante la contrazione di una non meglio precisata forma di leucemia.

Lei, Zaira, può contare comunque su qualcosa come 6 milioni di followers su Instagram. Mica roba da ridere. Se non fosse sovente ricordata soprattutto per essere la ‘sorella di Wanda‘, staremmo parlando di una che mette in fila, in termini di popolarità, anche le stelle più fulgide del variegato panorama glamour.

Zaira Nara scatenata ad Ibiza: shooting da urlo

Già protagonista di alcuni scatti dalle spiagge spagnole – shooting in cui la bella argentina si era mostrata più che audace nell’evidenziare la sua apprezzabile scollatura – Zaira è passata ora a delle foto direttamente dalla barca. Abbandonata la tenuta in costume tipica della vita marittima, la 34enne sudamericana ha sfoggiato un vestitino vertiginoso che è tutto un programma. Fisico da urlo, avvenenza in continuo aumento, la sorella della moglie di Mauro Icardi sta alzando il livello della sensualità scatto dopo scatto. Selfie dopo selfie.

Le malelingue – chiamateli pure haters, se volete – sono già pronte a puntare il dito contro il personaggio televisivo d’Oltreoceano. Perché? Perchè in un momento in cui le attenzioni del mondo sono catalizzate sulla malattia di Wanda e sull’inizio delle cure – sebbene non filtrino informazioni particolareggiate al riguardo – forse non sarebbe il caso di mostrarsi sorridenti e sexy in vacanza in Spagna.

In attesa chele critiche sussurrate diventino eventualmente delle sirene assordanti, godiamoci Zaira e la sua bellezza differente. Fatta di aspetti sexy e di altri lati rimasti forse troppo nascosti finora…