Calciomercato, Colombo cambia squadra: resta in Serie A

Lorenzo Colombo non farà parte del Milan della prossima stagione. Il giovane attaccante, di proprietà dei rossoneri, cambierà ancora una volta squadra: ecco dove giocherà

Un lungo girovagare per diventare protagonista in Serie A. Nelle prime uscite del Milan è stato schierato anche titolare da Stefano Pioli, ma Lorenzo Colombo è pronto a volare altrove restando nella massima serie italiana. Nello scorso anno è stato protagonista con la salvezza incredibile collezionata a Lecce: il suo rigore realizzato contro il Monza è risultato decisivo regalando un traguardo a sorpresa per i salentini.

La sua maturazione è sotto gli occhi di tutti, ma il centravanti classe 2002, cresciuto per anni nel settore giovanile rossonero, non sembra essere ancora pronto per il Milan. E così la dirigenza milanese starebbe pensando ad una destinazione importante in Serie A per compiere il salto di qualità tanto atteso. Rientrato dal prestito di Lecce, si è giocato ogni possibilità disputando un ritiro importante sotto l’attenta guida tecnica di Stefano Pioli. Ora è in tournée negli USA con la squadra rossonera, che rientrerà nei prossimi giorni. Dopo l’addio di Gabbia, trasferitosi al Villarreal, ecco la nuova cessione in casa rossonera.

Calciomercato, Colombo in Serie A: affare fatto

Nelle prossime ore potrebbe arrivare così l’annuncio ufficiale per il suo nuovo progetto tecnico. Lorenzo Colombo è voglioso di una chance da titolare indiscusso: ora è pronta la nuova destinazione in Serie A. Tutto è cambiato proprio negli ultimi minuti con l’indiscrezione lanciata da Sky Sport.

Dopo l’ennesimo infortunio di Lapadula, il Cagliari starebbe trovando una punta per Claudio Ranieri. Il nome più ambito è quello di Andrea Petagna del Monza, ma al momento non si muoverà dalla Brianza. L’alternativa è quella del giovane attaccante del Milan, Lorenzo Colombo, come svelato pochi minuti fa da Sky Sport. Un affare decisivo per affidargli le chiavi dell’attacco con Pavoletti sempre pronto a subentrare. L’obiettivo dei sardi sarà quello di raggiungere la salvezza il prima possibile collezionando più punti possibili nella prima parte di stagione: questo è il segreto di una neopromossa per chiudere ogni discorso da gennaio in poi. Un’occasione da non sprecare per continuare a farsi strada in Serie A con un ruolo da vero killer d’area di rigore: il Milan lo darebbe soltanto in prestito per riabbracciarlo nella prossima stagione decidendo il da farsi insieme.