Weah, Bob Marley che passione! Il video alla Juventus non lascia dubbi

Bella giocata da parte di Weah juvenior che si è presentato a compagni e tifosi sulle intramontabili note di Bob Marley

Calciomercato che prosegue a rilento per la Juventus che rispetto alla scorsa stagione ha portato in rosa un solo volto nuovo: quello di Timothy Weah. Centravanti figlio di George, storico ex attaccante del Milan, che ha giocato le sue ultime quattro stagioni in Francia, più precisamente al Lille, prima di vestire bianconero in cambio di circa 12 milioni di euro. Soldi finiti nelle casse del club transalpino.

L’ingaggio del giocatore si aggirerà invece intorno ai 2 milioni di euro l’anno, operazione importante da parte della Vecchia Signora che oltre ad aver ringiovanito la rosa ha anche acquistato un giocatore dall’elevato potenziale in cambio di una cifra assolutamente alla portata.

Ora bisognerà solo capire come si adatterà l’esterno statunitense nello scacchiere di mister Massimiliano Allegri. Intanto, in attesa di capire quale sarà il suo ruolo, Weah sembra essersi già sentito a suo agio all’interno dello spogliatoio bianconero. Tutto merito della passione nei confronti della musica di Bob Marley che gli ha subito fatto rompere il ghiaccio con i compagni.

Weah si presenta alla Juventus: buona la prima da parte del nuovo acquisto bianconero

Quale miglior occasione di presentarsi al resto della squadra se non durante il ritiro in casa propria? In questo giorni la Juventus ha lasciato la Continassa, dove si è allenata durante l’estate, per dare vita alla tournée americana che vedrà la Vecchia Signora affrontare una serie di sfide anche abbastanza impegnative.

Prima di tutto, però, c’è stata la presentazione di Weah: iniziato attraverso il classico rito della canzone. Ormai sempre più club decido di presentare al resto della squadra i nuovi acquisti attraverso un’esibizione canore che il più delle volte sfocia nella goliardia. Questa volta è toccato a Weah che ha scelto di cantare “Redemption Song” di Bob Marley.

Weston McKennie filming Tim Weah’s Juventus initiation 😂😂 pic.twitter.com/2mKFxtN5Cm — USMNT Only (@usmntonly) July 26, 2023

Lo spettacolo non è stato forse all’altezza dei soldi spesi dalla Juventus ma la speranza è che in campo possa rendere certamente di più. Il video condiviso anche dal club sui propri social ufficiali ha immediatamente fatto il giro del mondo. Buona la prima uscita, si potrebbe dire, da parte del classe 2000 che è già riuscito a rimanere simpatico ai tifosi e ai suoi compagni di club. Il pubblico non vede l’ora di poterlo vedere dal vivo allo stadio.