Erjona Sulejmani esagerata: il costume è un filo

Erjona Sulejmani fa salire la temperatura di questa caldissima estate. Il costume è un filo sottile, c’è poco spazio per l’immaginazione.

Ci sono donne il cui corpo sembra essere stato scolpito dal più eclettico degli artisti. Ci sono donne che sono “venute al mondo” per lasciarci intendere che senza la bellezza femminile sarebbero ben poche le cose che ci renderebbero davvero felici a questo mondo.

Lei è la super modella albanese Erjona Sulejmani, come al solito esageratissima sui social. In costume è una Dea, sembra un personaggio arrivato da un altro pjaneta solo per riempire di gioia la nostra quotidianità. E quando, in questa caldissima estate, la ammiri sui social, sul suo profilo instagram, non puoi che rimanerne letteralmente folgorato. Staresti ore e ore, incantato, ad ammirare quelle forme, quelle “curve pericolose”.

Erjona è l’ex moglie di un noto calciatore. E’ stata sposata, infatti, con Blerim Džemaili, nazionale elvetico, oggi 37enne, come lei di origini albanesi seppur nato in Macedonia, una vita nel nostro campionato con le maglie, tra le tante, di Napoli e Bologna. Una storia burrascosa la loro, decisamente di alti e bassi.

La Sulejmani, dopo la fine del suo matrimonio, non ha mai smesso di ostentare la sua ritrovata indipendenza, ammettendo apertamente che sono davvero in tanti i calciatori che le scrivono, e tra questi ci sono anche ex compagni di squadra di quello che era il marito.

Erjona Sulejmani vulcano in eruzione: un corpo da favola per la modella albanese

Erjona è letteralmente innamorata dell’Italia e mentre l’ex consorte si è trasferito in Svizzera, lei, si è stabilita nel nostro Paese, anche se il suo lavoro di modella la porta sempre in giro per il mondo. Non dimentichiamo che la Sulejmani è anche mamma, avendo avuto un figlio proprio da Blerim nel 2015, due anni prima della fine della relazione avvenuta nel 2017.

Una infanzia difficile, la guerra in Kosovo e suo padre che era un agente di polizia: le idee chiare e la carriera sulle passerelle che comincia molto presto con l’incoronazione da giovanissima a Miss Albania. Erjona non ha mai nascosto che è stata la scarsa presenza del marito in casa per gli impegni di lavoro a travolgere la loro unione, nonostante la nascita del piccolo Luan, avvenuta nel 2015.

Le foto sul web parlano chiaro: in costume la Sulejmani è una bomba a orologeria, è un vulcano in piena eruzione. Mamma a tempo pieno, imprenditrice, influencer, Erjona è una forza della natura. Le immagini sul suo profilo instagram non lasciano spazio a dubbi. E se i tifosi delle squadre italiane dove militava l’ex marito non riuscivano, giustamente, a staccarle gli occhi di dosso quando “giganteggiava” con la sua presenza in tribuna, oggi sono i social il suo regno, la sua isola felice.

Oltre 450mila followers e immagini eloquenti di una donna che sa quello che vuole. Con un corpo così, con un sorriso così, chi volete possa resisterle?