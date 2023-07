Tegola Mourinho, l’ufficialità lascia senza parole la Roma

Mourinho deve subire un’altra tegola. L’annuncio ha lasciato tutti di stucco e di certo non può far piacere allo ‘Special One’. Ora è ufficiale

Il portoghese sta per iniziare al sua terza stagione sulla panchina della Roma, con la speranza di fare meglio dello scorso anno. La finale di Europa League persa a Budapest continua a tenere banco nella Capitale e porterà un altro strascico il prossimo anno.

Budapest, 31 maggio 2023. La Roma si gioca la seconda finale europea consecutiva, dopo la vittoria della Conference League a Tirana nel 2022. José Mourinho sa che contro il Siviglia può conquistare la gloria eterna nella Capitale, raggiungendo un traguardo che nel 1991 era sfuggito a Ottavio Bianchi e Giuseppe Giannini.

Purtroppo l’andamento della gara, fortemente condizionato dall’arbitraggio di Taylor, porta i giallorossi ai rigori, dove vengono sconfitti da un Siviglia più cinico. La squadra di Monchi alza la coppa al cielo, mentre “Lo Special One” e la sua panchina perdono la testa. L’ex allenatore dell’Inter aspetta nel garage dello stadio il fischietto inglese, per chiedere veementemente spiegazioni.

Anche in campo “Lo Special One” era andato piuttosto oltre i limiti a livello verbale e di atteggiamento. Risultato finale: la UEFA ha squalificato per 4 giornate José. Un lunghissimo stop che lo escluderà per tutta la prima parte dell’Europa League della prossima stagione (out per 4 delle 6 gare del girone eliminatorio).

La Roma aveva sostenuto il proprio allenatore nell’imminenza del post partita e aveva annunciato il ricorso per tutelare il mister nelle sedi opportune.

Alla fine la richiesta di sconto di pena non ha però subito accoglienza la UEFA ha confermato infatti nelle ultime ore le 4 giornate di squalifica a José Mourinho.

“Il ricorso presentato dall’AS Roma è stato respinto – recita la nota ufficiale del massimo organo politico del calcio europeo -. La decisione dell’Organo disciplinare è pertanto confermata”.

I giallorossi dovranno quindi mandare in panchina l’allenatore in seconda, Salvatore Foti, per i primi 4 match del girone eliminatorio di Europa League. Il sorteggio per conoscere le avversarie verrà effettuato il 1 settembre, mentre il primo incontro si disputerà il 21 settembre. La finale si disputerà a Dublino, all’Aviva Stadium, il prossimo 22 maggio 2024.

La speranza dei romanisti è di poter arrivare di nuovo in fondo, cercando magari di avere un esito differente in finale.