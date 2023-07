Manuela Arcuri, fisico scultoreo: il bikini fa impazzire i fan

Manuela Arcuri unisce più generazioni, ammaliati dalla bellezza dell’attrice che si mostra in splendida forma nelle sue vacanze

Sono cominciate anche per lei le ferie estive, libera da impegni lavorativi e concentrata sulla sua famiglia. Il periodo di forma è ottimo, lo dimostra con foto che lasciano senza fiato i suoi fan.

Una delle attrici che ha segnato un’epoca è stata senza dubbio Manuela Arcuri, protagonista soprattutto nei primi anni Duemila. Era uno dei volti più cercati, soprattutto nelle fiction di Mediaset era sovente protagonista, interpretando un po’ tutti i tipi di ruoli.

La Arcuri è stata tra le più desiderate ed invidiate, il suo calendario fu davvero hot e andò letteralmente a ruba. Un po’ come i giornali di gossip in quel periodo, soprattutto nel momento in cui frequentava Francesco Coco, ex difensore di Inter e Milan, e lo schermitore Aldo Montano. Passato un bel po’ di tempo, la Arcuri è una mamma e moglie serena e ancora sensuale.

Manuela Arcuri, un costume che infiamma

L’attrice ha scelto l’Italia come luogo delle sue vacanze, ricaricando le batterie per poi essere presente agli impegni di lavoro, tra conduzioni di serate e set dove poter mostrare il suo talento. Sono in tanti a seguirla e a notare come l’attrice sia serena e in pace, una tranquillità che emerge anche negli ultimi scatti. I fan sono rimasti estasiati, Manuela Arcuri in costume is on fire.

L’attrice sfoggia un fisico in forma, senza un filo di grasso a fare invidia anche alle influencer che hanno vent’anni meno di lei. Tanti i like ricevuti anche da colleghe del mondo dello spettacolo, come nel caso di Stefania Orlando nonché Flora Pellino, a certificare come la Arcuri sia in questo momento rilassata e felice.

Non è un caso come il suo messaggio lanciato a corredo delle foto sia quasi un invito turistico per Ischia e per le bellezze del territorio campano: “Siamo solo all’inizio della nostra estate, con un primo assaggio di sole e mare. Ci aspettano anche altri momenti meravigliosi e altre avventure, l’importante è stare insieme”. Messaggio recepito dai fan storici e anche da quelli appena giunti sul suo profilo, cresciuto nei numeri in maniera interessante.

Sono più di 400mila i followers su Instagram, un numero importante e che la rende anche sempre più influencer. Un punto di riferimento anche per il pubblico femminile, dimostrando come a quarant’anni si può essere sensualissime.