Calciomercato, Sanchez torna in Serie A: colpo clamoroso

Alexis Sanchez è pronto a sposare un nuovo progetto da urlo in Italia: l’affare a sorpresa, ormai ci siamo

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante cileno, Alexis Sanchez, che è sempre affezionato al calcio italiano. Dall’Udinese all’Inter realizzando gol a grappoli in Italia: nell’ultima stagione non si è fermato dimostrando una fame fuori dall’ordinario con 18 reti messe a segno con il Marsiglia. Ora per lui una nuova pista che lo porterà a calcare i campi di Serie A per chiudere al top la sua carriera ricca di successi.

L’attaccante cileno si è fatto conoscere al mondo intero proprio con la maglia dell’Udinese. All’epoca era un talento giovanissimo in rampa di lancio, ma poi al Barcellona ha contribuito a successi incredibile al fianco della stella argentina Lionel Messi. Poi il ritorno in Serie A con la maglia dell’Inter per poi volare in Francia con il Marsiglia: ora per l’esperto attaccante sudamericano è pronta una nuova avventura in Italia davvero con un affare a sorpresa.

Calciomercato, Sanchez di nuovo in Italia: acquisto a sorpresa

L’esperto attaccante cileno è pronto a vivere altre avventure in Serie A. Nelle ultime ore è comparso nuovamente il suo nome accostato alla big d’Italia con un colpo clamoroso: classe da vendere con la sua leadership fuori dal comune. Sarebbe un innesto di qualità assoluta per arrivare fino in fondo alla Serie A e alla Champions League dimostrando sempre tutto il suo valore che è rimasto intatto nel corso di questi anni.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera attenzione al possibile ritorno di Alexis Sanchez in Serie A. Ha vissuto anni incredibili con le maglie di Udinese ed Inter: proprio i nerazzurri l’hanno messo nel mirino ancora una volta. Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo ok con l’attaccante cileno pronto a mettersi la casacca dell’Inter per vivere un’altra stagione da protagonista.

Nell’ultima stagione con il Marsiglia ha realizzato ben 18 gol con una forma fisica da urlo: ora si è liberato dal club francese e tornerebbe a Milano a parametro zero rinforzando il reparto offensivo di Inzaghi. Il suo carisma e la sua classe sono note a tutti: la chiusura potrebbe essere immediato con un profilo davvero importante per i nerazzurri. Ora Sanchez non vede l’ora di tornare a Milano per mettersi a disposizione dell’allenatore nerazzurro che vuole tornare a lottare per lo Scudetto.