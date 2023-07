L’offerta è già pronta: che battaglia tra Napoli e Milan

Derby di calciomercato tutto italiano tra Napoli e Milan che hanno messo gli occhi su un talento da non farsi scappare

Tanti incroci tra Napoli e Milan durante la scorsa stagione, partenopei e meneghini non hanno avuto solo il piacere di sfidarsi in Serie A ma anche di affrontarsi nel prestigioso palcoscenico europeo della Champions League.

Erano i quarti di finale del torneo e ad avere la meglio furono i rossoneri che non riuscirono poi a superare lo scoglio Inter. Decisamente meglio in campionato gli azzurri dove, nonostante il 4-0 subito al Maradona nel match di ritorno, al termine del campionato sono riusciti ad aggiudicarsi lo scudetto.

Le sfide tra Napoli e Milan non sembrano però essere finite qui, nuovi match attendono i due club da qui alle prossime settimane. Non solo in campo, ma anche per quanto riguarda questa calda estate di calciomercato. Fin qui molto bene il club di Stefano Pioli che ha già completato sette acquisti, un po’ più a rilento la squadra del nuovo arrivato Rudi Garcia che si è in gran parte concentrato sul non perdere la maggior parte dei protagonisti della scorsa stagione.

Eccezion fatta per Kim Min-jae che ha lasciato un buco in rosa che al momento non è ancora stata riempito, Ora, però, per la prima volta in questo mese di mercato le due società sembrano intenzionate a contendersi un prezioso calciatore. Entrambe sono già pronte con l’offerta in mano, la migliore si aggiudicherà il suo cartellino: si prospetta un agosto di fuoco per quanto riguarda le trattative.

Gli algoritmi hanno parlato, è lui il giocatore del futuro: pronto l’assalto di Napoli e Milan

Il primo incontro tra Napoli e Milan di questa stagione riguarda dunque il calciomercato: si tratta di un giovanissimo attaccante che in patria ha già fatto vedere a tutti di cosa è capace. Non ha ancora compiuto vent’anni ma c’è già chi lo considera pronto per il grande salto in Europa: il suo nome è Alejo Veliz e gioca in patria in Argentina.

Più precisamente nel Rosario Central dove quest’anno ha segnato 11 goal in 22 presenze. Migliorato il proprio record della scorsa stagione quando da diciottenne segnò 6 reti in 21 apparizioni in campionato. Numeri da predestinato secondo i tanto famigerati algoritmi cari ai rossoneri e particolarmente in voga in questo periodo.

Stando gli addetti ai lavori, il classe 2003 è già l’attaccante del futuro. Per questo, secondo l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, sia Napoli che Milan starebbero pensando di affondare il colpo. Il suo club di appartenenza sembra pronto a cedere in cambio di un’offerta vicina ai 15 milioni di euro. Entrambi i club hanno valutato l’operazione fattibile, la decisione ultima arriverà a breve.