Un altro argentino per la Juve: occasione in saldo

Il calciomercato bianconero è già pronto ad infiammarsi: un nuovo argentino potrebbe finire in bianconero, Giuntoli fiuta l’affare

In casa Juventus è tempo di mettere il piede sull’acceleratore per andare a concretizzare quelle che sono state le piste ventilate ormai da tanto tempo. Rinforzare la squadra allenata dal confermatissimo Massimiliano Allegri era e rimane la priorità assoluta.

A maggior ragione dopo l’esclusione dalle coppe europee (in Conference League andrà ufficialmente la Fiorentina), per la ‘Vecchia Signora’ non rimane altro che il campionato. Dare l’assalto al titolo fresco di conquista da parte del Napoli e farlo anche grazie ad uno dei protagonisti dell’ultimo tricolore partenopeo: Cristiano Giuntoli. Il neo ds, dopo una serie di operazioni soprattutto in uscita (Cuadrado e Di Maria su tutti) ha bene in mente dove andare ad agire.

Una delle zone del campo che in casa Juventus necessiterà sicuramente di nuovi innesti è il centrocampo. È vero, il rinnovo di Rabiot dà almeno una certezza di spessore per Massimiliano Allegri che deve comunque fare i conti con delle situazioni delicate. In primis quella legata a Paul Pogba, ancora una volta infortunato e corteggiatissimo dall’Arabia Saudita.

Se Locatelli rientra in pieno tra le priorità future della ‘Vecchia Signora’, lo stesso non si può dire per Denis Zakaria. Lo svizzero, reduce dal deludente prestito al Chelsea, è tornato a Torino ma solo temporaneamente: per lui la caccia alla nuova destinazione è cominciata già da un pò.

Altro argentino dopo Paredes: colpo da 15 milioni

Ha detto addio Leandro Paredes che dopo un anno, nonostante arrivasse a titolo temporaneo dal PSG, ha disatteso le aspettative: ed è per tale ragione, proprio in sostituzione del regista campione del Mondo, che un altro argentino sembrerebbe destinato a piombare in cima alla lista di Cristiano Giuntoli.

Il ds juventino ha infatti aperto la caccia ed uno dei nomi che già negli ultimi mesi ha scaldato i cuori dei vertici juventini, stavolta potrebbe tramutarsi in qualcosa di incredibilmente reale. Parliamo di Guido Rodriguez, gioiello protagonista con la maglia del Real Betis in Spagna con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Il club iberico, per evitare di perderlo a zero tra un anno, potrebbe decidere di venderlo per incassare una cifra altrimenti impossibile tra dodici mesi. E la questione rinnovo, ora come ora, non sembra in stato poi tanto avanzato.

La ‘Vecchia Signora’ approfitterebbe della situazione contrattuale favorevole, oltre al fatto che Rodriguez possiede passaporto italiano e verrebbe tesserato come comunitario. Intorno ai 15 milioni, una cifra decisamente conveniente per il gioiello 29enne che potrebbe nelle prossime settimane diventare il nuovo faro del centrocampo di mister Allegri. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, Rodriguez ha collezionato nel suo ultimo anno al Betis ben 44 presenze e 2 gol all’attivo.