Paola Di Benedetto è uno spettacolo: like di Bellanova

Arriva anche il like del calciatore dell’Inter: Paola Di Benedetto in costume è letteralmente pazzesca

Splendida showgirl, modella e influencer, ecco chi è la classe ’95 Paola Di Benedetto. La meravigliosa italiana, qualcuno lo ricorderà, è stata agli esordi anche la Madre Natura di Ciao Darwin. Origini siciliane, la stupenda mora è però veneta. È nata, infatti, a Vicenza.

La modella italiana è sicuramente seguitissima nel proprio Paese, in tanti la conoscono grazie alla tv, ma non è da escludere che qualcuno l’abbia scoperta anche all’estero. Del resto la bellissima ventottenne vanta un profilo Instagram con ben 1,7 milioni di follower. Meritatissimi, visto il suo fisico da urlo che spesso mostra con vestitini stretti.

In realtà, stavolta, Paola ha rischiato di far venire un coccolone a qualcuno, visto che indossa soltanto un bikini che mette in risalto le sue curve pazzesche. Il costume rosa non contiene assolutamente le grazie della Di Benedetto, le cui misure sono da mal di testa: 88-60-90. Un fisico perfetto ed un viso stupendo, i fan aumentano sempre di più per lei.

Paola Di Benedetto è illegale, tanta roba!

La forma fisica da applausi di Paola si nota nello scatto che ha avuto migliaia di like. Pazzesco il décolleté che mette in mostra.

Per non parlare delle splendide gambe della showgirl. Uno scatto da capogiro e saranno in tanti a restare a bocca aperta. A proposito di like, ce n’è uno in particolare. Si tratta del ventitreenne difensore ex Inter ora in forza al Torino, Raoul Bellanova, il suo fidanzato attuale.

Il terzino è arrivato da poco in granata oltre che nella vita della stupenda Paola. Lei è avvezza a fidanzamenti VIP. Il primo calciatore fu Matteo Gentili, poi Francesco Monte. Da giugno 2018 a giugno 2021 nella sua vita c’è stato il cantante Federico Rossi, nel 2022 il rapper conosciuto come Rkomi.

Adesso eccola con Bellanova, che pochi mesi fa ha disputato la finale di Champions League. Ma a Paola interessa soprattutto l’amore dei suoi fan, che cresce sempre di più e non solo per la sua bellezza e le sue forme. La meravigliosa showgirl, tra le altre cose, vinse il Grande Fratello VIP, ha partecipato a Colorado e ha condotto Ante Factor.

Lo scorso 21 maggio, inoltre, ha affiancato il Mago Forrest nella puntata d’esordio su Canale 8 del ‘Gialappa Show‘.