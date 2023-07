Il ginocchio si gonfia, è ‘allarme’ in casa Juve

Allarme in casa Juventus per le condizioni del top player: il ginocchio si gonfia ed i tifosi tornano ad essere preoccupati

La Juventus si trova attualmente in tournée negli Stati Uniti dove sta lavorando per mettere minuti nelle gambe ed entrare in condizione in vista del campionato che prenderà ufficialmente il via tra meno di tre settimane.

Dopo l’amichevole saltata contro il Barcellona a causa di un virus gastrointestinale che aveva fermato i blaugrana, i bianconeri hanno disputato nella notte italiana di venerdì il loro primo match, vincendo contro il Milan ai rigori dopo il 2-2 dei 90′ minuti.

Al di là del risultato, la gara è stata utile ad Allegri per mettere a punto nuove tattiche di gioco e di poter vedere all’opera il nuovo arrivato Timothy Weah che ha subito trasmesso sensazioni positive ed il tecnico sa che potrà essere molto utile nel corso della stagione.

Sono due, invece, i giocatori che non hanno preso parte alla sfida contro i rossoneri e che preoccupano staff tecnico e tifosi bianconeri, ovvero Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il centrocampista francese sta ancora recuperando dal suo lungo infortunio al ginocchio, mentre l’attaccante serbo non è al top e sta svolgendo ancora lavoro personalizzato

A poche settimane dall’inizio del campionato c’è forte apprensione in casa Juventus ed a preoccupare sono soprattutto le condizioni di Pogba. Il rientro del centrocampista sembra essere lontano e c’è già chi parla di una sua assenza per la prima di campionato contro l’Udinese.

Ad aumentare le preoccupazioni su Pogba è stato il giornalista Luca Momblano che nel corso della trasmissione Twitch a tinte bianconere Juventibus ha lanciato un vero e proprio allarme riguardo le condizioni del ginocchio del francese.

Juventus, il ginocchio di Pogba preoccupa: l’allarme di Momblano

Nella scorsa stagione, Paul Pogba sarebbe dovuto essere uno dei trascinatori e uno dei top player della Juventus, ma l’infortunio al ginocchio subito all’inizio dello scorso precampionato lo ha tenuto fuori per moltissimo tempo ed il francese non ha mai dato il suo contributo.

La Juventus ha deciso comunque di confermarlo in rosa anche per questa stagione, concedendogli una nuova opportunità. Tuttavia, è difficile dire quando Pogba tornerà in campo e l’allarme lanciato da Luca Momblano a Juventibus riguardo il ginocchio del francese non fa che aumentare la preoccupazione. Nel corso della trasmissione in onda su Twitch, il giornalista ha infatti rivelato come il ginocchio di Pogba sotto sforzo tenda a gonfiarsi e ciò accadeva fino alla scorsa settimana.

Una notizia per niente positiva e che fa capire come il ginocchio di Pogba non sia ancora guarito del tutto, con il francese che difficilmente sembra recuperabile per la prima partita di campionato contro l’Udinese. I tifosi bianconeri, così come la dirigenza, temono che il centrocampista possa saltare di nuovo gran parte della stagione e ci si chiede se sia davvero il caso di continuare ad averlo in rosa.

Discorso diverso, invece, per Dusan Vlahovic che al momento sta svolgendo lavoro personalizzato e non è sceso in campo contro il Milan. Momblano ha affermato come non ci sia stato un riacutizzarsi della pubalgia e che è stato tenuto out contro i rossoneri per precauzione. A meno che non venga ceduto, il serbo tornerà presto in campo per farsi trovare pronto in vista della sfida contro l’Udinese.