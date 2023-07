Lady Skriniar fa impazzire al tramonto: lo scatto mozzafiato

Skriniar ha debuttato con il Paris Saint Germain giocando da titolare. La moglie, intanto, continua a dare spettacolo su Instagram

L’Inter, ormai, è un capitolo chiuso della propria carriera che – forse – non verrà più riaperto. Milan Skriniar si gode la nuova avventura al Paris Saint Germain che, negli scorsi mesi, lo ha fortemente voluto convincendolo a non firmare il rinnovo con i nerazzurri e trasferirsi a parametro zero nella città della Tour Eiffel. Un corteggiamento, quello dei francesi, concretizzatosi nel corso del mese di gennaio grazie al ricco contratto offerto all’ex Sampdoria.

Il serbo, in particolare, ha firmato un quinquennale da 9 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Nella rosa di Luis Enrique andrà a prendere il posto di Sergio Ramos, che nei giorni scorsi ha deciso di svincolarsi e vivere un’altra avventura professionale (contatti in corso con l’Inter Miami di Lionel Messi).

Un colpo strategico per il PSG che, al tempo stesso, si è assicurata le prestazioni di uno dei migliori centrali difensivi e abbassato l’età media del gruppo a disposizione del tecnico spagnolo.

Per Skriniar l’ultima stagione vissuta all’Inter si è rivelata più problematica del previsto: appena 21 presenze in Serie A a fronte di 14 gare saltate a causa di alcuni problemi fisici e 2 partite vissute dalla panchina.

Deludente, poi, il contributo offerto in Champions League: assente nel doppio confronto con il Benfica ai quarti e nella semifinale vinta ai danni del Milan, il 28enne è stato escluso dalla formazione titolare che ha affrontato il Manchester City rimanendo fuori per tutti i 90 minuti per scelta tecnica di Simone Inzaghi.

Lady Skriniar dà spettacolo su Instagram: che foto al tramonto

Il passaggio al Paris Saint Germain gli consentirà di rilanciarsi e tornare a ricoprire un ruolo di primo piano. Con lui in Francia è sbarcata la moglie Barbora Hroncekova, con la quale è convolato a giuste nozze nei giorni scorsi.

Per chi non la conoscesse, la ragazza è un’influencer molto attiva su Instagram dove ha totalizzato 53.400 follower e dove spesso pubblica foto in pose intriganti. Quella postata nelle scorse ore al tramonto, ad esempio, la vede indossare un bikini che evidenzia le sue generose forme.

Un’instantanea che, inevitabilmente, ha fatto il pieno di like e commenti. Quella di Barbora è una presenza fissa nella vita di Skriniar, che ha debuttato con la nuova maglia il 25 luglio in occasione dell’amichevole pareggiata con l’Al-Nassr. Il primo agosto, in campo, vivrà senza dubbio emozioni forti: in programma, infatti, c’è il test-match contro l’Inter.