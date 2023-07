Raffaella Fico, il costume è da censura

Sguardo travolgente, fascino clamoroso e un fisico pazzesco: Raffaella Fico conquista i followers e in costume è esplosiva

Una storia da sogno la sua, quasi unica per come è nata. Raffaella Fico ha conquistato la fama da perfetta sconosciuta, entrata nella casa del Grande Fratello da giovanissima e subito in grado di conquistare il pubblico.

Quel fascino mediterraneo, unito ad un fisico pazzesco e alla voglia di stupire le hanno dato in pochissimo tempo una notorietà che le ha consentito di incassare chiamate continue dal mondo dello spettacolo. Fra programmi, spot pubblicitari e interviste, la Fico in pochi anni è diventata una delle donne di spettacolo più ricercate, e il motivo è stato sempre ben evidente.

Sorriso da sogno, fisico scolpito, eleganza e fascino sono caratteristiche che non passano inosservate, e alcune storie d’amore con personaggi famosi, su tutte quella splendida e poi chiacchieratissima con Mario Balotelli, hanno appassionato gli amanti del gossip. La Fico è da anni una delle donne di spettacolo più apprezzate, e di recente ha fatto ritorno proprio nel luogo in cui tutto era iniziato. Al Grande Fratello la campana è riapparsa nell’edizione Vip, facendo discutere non solo per la sua bellezza ma anche grazie al suo carattere forte. Un successo continuo ed emozioni, che in attesa di nuove proposte che non mancheranno dalla tv, arrivano ai fan sui social network. L’ultimo scatto in costume è infatti clamoroso, e i fan la travolgono d’affetto.

Raffaella Fico in costume seduce tutti: scatto pazzesco

Lucignolo, Real Tv, Colorado, e ancora Scherzi a Parte, e tanti reality. La lista dei programmi ai quali ha partecipato la splendida campana è lunghissima, e in carriera la Fico ha collezionato anche esperienze cinematografiche.

Un vero e proprio successo il suo, che solo un ruolo da splendida mamma messo spesso davanti anche al lavoro, l’ha spinta ad alcune pause, pur concedendo alla campana l’apprezzamento del pubblico per la sua scelta. I fan non hanno infatti mai smesso di seguirla, e sui social le regalano numeri di grande rilievo. Il motivo? Ben visibile nell’ultimo scatto in costume in cui emerge tutto il suo fascino. Lo sguardo seducente incolla allo schermo, il décolleté lascia senza parole e in generale le forme della Fico regalano emozioni. Davanti allo specchio il suo fascino conquista i followers e in poche ore i commenti decollano.

I fan fra cuori e fiamme confermano che quel legame nato al Grande Fratello anni fa non si è mai interrotto e fra i commenti spuntano anche quelli di Francesca Cipriani e Ainett Stephens, donne dello spettacolo rapite dal fascino della splendida collega. Fra i tanti post spuntano le domande su quale sarà la prossima esperienza in tv, ma a giudicare dal boom di commenti e dalla bellezza della Fico, le chiamate non tarderanno ad arrivare.